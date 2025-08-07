Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το ευρωπαϊκό του «ταξίδι» στο Europa League. Ποια είναι τα πλάνα του Ρουί Βιτόρια για το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (07/08, 21:00).

Ο Παναθηναϊκός, μετά τον αποκλεισμό του από τη Ρέιντζερς, συνεχίζει στην Ευρώπη, αλλά στο Europa League. Το επόμενό του «εμπόδιο» είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ (07/08, 21:00).

Οι Ουκρανοί, μετά από τις προκρίσεις επί των Ίλβες και Μπεσίκτας συνεχίζουν να διεκδικούν την είσοδό τους στη League Phase της δεύτερης τη τάξεις ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

☘️MATCHDAY☘️

🆚 FC Shakhtar Donetsk

🏆 UEFA Europa League 3rd qualifying round

🏟️ OAKA

🕗 21:00

📱Social Media Panathinaikos FC & Panathinaikos FC Official App

📺 COSMOTE SPORT 1#Panathinaikos #PAOFC #UEL #SHK pic.twitter.com/X59BsYaIM8 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 7, 2025

Οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα τους, για να διεκδικήσουν την πρόκριση στην Πολωνία.

Αλλαγές θα υπάρχουν από τα ματς με τη Ρέιντζερς, για αυτό και υπάρχουν αρκετά «ερωτηματικά».

Οι θέσεις της άμυνας και του τερματοφύλακα παραμένουν ίδιες, σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τους Σκωτσέζους.

Επομένως, Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, Γιάννης Κώτσιρας, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Αχμέντ Τούμπα και Γιώργος Κυριακόπουλους παραμένουν στο αρχικό σχήμα.

🇬🇷 Афіни 😍 Місто, де зустрічаються епохи 🧡



⚽️ День матчу Ліги Європи в Греції 🙌



☘️ «Панатінаїкос» 🆚 «Шахтар» ⚒️

⏰ 21:00

📍 Олімпійський стадіон «Спирос Луїс»#Shakhtar #UEL #ПанатінаїкосШахтар pic.twitter.com/eihm2okkB3 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 7, 2025

Στο κέντρο, Νεμάνια Μαξίμοβιτς και Πέδρο Τσιριβέγια δύσκολα θα βγουν από την ενδεκάδα. Την απουσία του Τάσου Μπακασέτα, όλα δείχνουν πως θα την καλύψει ο Άνταμ Τσέριν.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ οι δύο θέσεις στα «φτερά» είναι «ανοιχτές». Φίλιπ Τζούρισιτς, Φακούντο Πελίστρι και Τετέ είναι οι βασικοί υποψήφιοι.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούρισιτς, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.