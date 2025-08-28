Η πιθανή αρχική ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, για την πρόκριση του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, απέναντι στη Ριέκα (28/08, 20:30).

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ριέκα στην Τούμπα (28/08, 20:30), στο δεύτερο μεταξύ τους ματς στα Play Offs του Europa League, που θα κρίνει και ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει καταστρώσει το πλάνο του, ώστε το 1-0 υπέρ των Κροατών, από το πρώτο ματς, να ανατραπεί.

Μεγάλες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, συγκριτικά με το πρώτο μεταξύ τους ματς, δεν αναμένεται να υπάρχουν.

Συγκεκριμένα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να χρησιμοποίησει τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα μπροστά του.

Στα χαφ προβάδισμα έχουν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, ενώ οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον αναμένεται να ξεκινήσουν πίσω από τον φορ, δηλαδή τον Τσάλοφ.