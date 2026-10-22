Ο Κλίντμαν Λίλο παράδωσε ένα πραγματικό «σεμινάριο» απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (22/10, 0-2), ακόμα και αν ηττήθηκε ο ΟΦΗ!

Από την αρχή η «αποστολή» του ΟΦΗ ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Παγκρήτιο, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σε ένα ματς που «κέρδισε» τον Κλίντμαν Λίλο. Ο Χρήστος Κόντης τού έδωσε την ευκαιρία και ο Αλβανός τερματοφύλακας «έλαμψε»!

Ήταν πραγματικός «Κέρβερος» και έκανε τις «ασπιρίνες» να… πονοκεφαλιάσουν αρκετές φορές.

Έτσι και αλλιώς, αν δούμε τα νούμερά του θα καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούμε.

Ο 23χρονος πορτιέρε μπορεί να μάζεψε δύο φορές την μπάλα από τα δίχτυα του, αλλά ήταν χωρίς καμία αμφιβολία ο MVP για τους Κρητικούς.

Συνολικά απέκρουσε 12 τελικές προσπάθειες των Γερμανών, με τις εννέα να είναι εντός περιοχή, ενώ «αποσόβησε» 1.17 xGoals!

Γι’ αυτό και μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν υποκλίθηκε μπροστά του για τα όσα έκανε.

Αυτή η εμφάνιση ανάγκασε τον Κλίντμαν Λίλο να είναι μόνος του σε μία κορυφή του Europa League!

Ποια είναι αυτή; Οι περισσότερες επεμβάσεις για τη φετινή διοργάνωση! Κι όμως, αφού «ξεπέρασε» τους Ματέους Λις και Οφίρ Μαρκιάνο που είχαν από 11, για να είναι πλέον μόνος του!

Και ποιος ξέρει μπορεί να την κρατήσει και μέχρι το φινάλε του θεσμού. Άλλωστε, μόνο σύνηθες φαινόμενο δεν είναι ένας τερματοφύλακας να έχει 12 επεμβάσεις.