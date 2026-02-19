Σε ποιους δεν υπολογίζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, για το πρώτο ματς του ΠΑΟΚ απέναντι στην Θέλτα (18/02, 19:45) στα νοκ-άουτ του Europa League.

Η πρώτη μεγάλη μάχη του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στο γήπεδο της Τούμπας είναι γεγονός. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στη Θεσσαλονίκη για τα νοκ-άουτ του Europa League (18/12, 19:45), αναζητώντας το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στο Βίγκο.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε καλό μομέντουμ, αλλά δεδομένα υπάρχει και η επιβάρυνση. Πολλά και σημαντικά παιχνίδια, τα οποία τα έβγαλε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Πρόκριση στα νοκ-άουτ του Europa League, πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά και η λευκή ισοπαλία με την ΑΕΚ που τον κρατά σε τροχιά κορυφής στο πρωτάθλημα.

Η κούραση είναι υπαρκτή, όπως και τα πολλά προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μεσοεπιθετικά έχει μετρημένες επιλογές. Αυτό διότι δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μεϊτέ, Πέλκα, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, ενώ είναι τιμωρημένοι οι Γιακουμάκης και Κωνσταντέλιας.

Παράλληλα, ο ίδιος ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα παρακολουθήσει τις προσπάθειες των παικτών του από τις εξέδρες, όντας τιμωρημένος μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση με τη Λυών, για την 8η αγωνιστική της League Phase. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε αποβληθεί μετά από έντονες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή και είχε οδηγηθεί στις κερκίδες του γηπέδου από όπου και παρακολούθησε το φινάλε του αγώνα.