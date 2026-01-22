Ο Ανάς Ζαρουρί ήταν ο «ήρωας» της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Παναθηναϊκός βρήκε μέσα από μία στιγμή αυτό που έψαχνε!

Αν και το ματς «στράβωσε», μετά τη σωρεία χαμένων ευκαιριών αλλά κυρίως το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Πάλμερ-Μπράουν, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε στην Ουγγαρία, χάρη στον Ανάς Ζαρουρί.

Οι «πράσινοι» έφυγαν από την έδρα της Φερεντσβάρος με τον βαθμό της ισοπαλίας (22/01, 1-1), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και έτσι, έφτασαν συνολικά τους 11 βαθμούς.

Με το «χρυσό» τέρμα που πέτυχε ο Μαροκινός εξτρέμ, έπειτα από ένα φοβερό σουτ στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης, το «τριφύλλι» εξασφάλισε την παρουσία του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός, με αυτήν την στιγμή του Ζαρουρί, «κλείδωσε» την παρουσία του στην 24άδα και τη φάση των playoffs του Europa League, αφού η Λουντογκόρετς που βρίσκεται στην 25η θέση έχει συγκεντρώσει 7 βαθμούς και επομένως, ό,τι κι αν συμβεί την τελευταία αγωνιστική, δεν μπορεί να τον προσπεράσει.

Πλέον, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ υποδέχεται στο ΟΑΚΑ, την τελευταία αγωνιστική, την Ρόμα (29/01, 22:00).

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά το γεγονός πως απέχει τρεις βαθμούς από την 8η θέση και την Μπέτις, που μετρά 14 πόντους, είναι απίθανο να στοχεύσει για την 8άδα, ακόμα και με νίκη απέναντι στους Ιταλούς, καθώς μεσολαβούν αρκετές ομάδες ενδιάμεσα.