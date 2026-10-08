Ο Ντανιέλ Ποντένσε συνεχίζει τις ιστορίες από τα… παλιά. Αυτή τη φορά έφερε στη μνήμη του κάτι από το Ολυμπιακός-Γουλβς, με πρωταγωνιστή τον Ρούμπεν Νέβες.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε αποδεικνύεται λάτρης των ιστοριών από τα… παλιά.

Ο Πορτογάλος πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει μία νέα… συνήθεια, καθώς μοιράζεται ιστορίες από την ποδοσφαιρική του καριέρα, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

Αυτή τη φορά, λοιπόν, ο Ποντένσε αναφέρθηκε σε μία ιστορία από την αναμέτρηση των Πειραιωτών με τη Γουλβς, το 2020, για τη φάση των «16» του Europa League, όπου οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες με 1-1.

Εκείνη την περίοδο, ο ίδιος φορούσε τη φανέλα της αγγλικής ομάδας και έτσι, έφερε στην επιφάνεια μία συζήτηση που είχε με τον Ρούμπεν Νέβες, όταν βρίσκονταν στο πούλμαν μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο Γ. Καραϊσκάκης.

«Δεν το περίμενα, παίζουν πραγματικά πολύ καλά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νέβες, όπως αποκαλύπτει ο Ποντένσε.

Olympiacos 1-1 Wolves. Round of 16.



After the game, I got on the bus and the Portuguese players were talking. Rúben Neves said, “Não tava à espera, eles jogam bem pra caraças” (“I wasn’t expecting that, they play really well”).



I wasn’t surprised at all. I knew who I was… — Daniel Podence (@daniel_podence) October 7, 2026

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Ντανιέλ Ποντένσε:

«Ολυμπιακός 1-1 Γουλβς, φάση των «16».

Μετά το παιχνίδι, μπήκα στο λεωφορείο και οι Πορτογάλοι παίκτες συζητούσαν μεταξύ τους. Ο Ρούμπεν Νέβες είπε: “Δεν το περίμενα, παίζουν πραγματικά πάρα πολύ καλά”.

Εγώ δεν εξεπλάγην καθόλου. Ήξερα απέναντι σε ποιον έπαιζα.

Όμως κανένας από τους συμπαίκτες μου δεν το γνώριζε αυτό. Ίσως αυτό να είναι το πλεονέκτημα που έχεις όταν αγωνίζεσαι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, από την οποία όλοι περιμένουν πάντα να κερδίζει.

Λίγα χρόνια αργότερα, αυτό λειτούργησε εις βάρος μιας βρετανικής ομάδας. Ευτυχώς, και στις δύο περιπτώσεις ήμουν με την πλευρά που κέρδισε».