Ο Παναθηναϊκός άγγιξε το 1-0 με φοβερό σουτ του Πελίστρι, όμως ο γκολκίπερ της Σαχτάρ κράτησε το «0».

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού με τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Αν και ήταν σταθερά απειλητικός, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μία μεγάλη ευκαιρία, μέχρι το 45ο λεπτό της αναμέτρησης.

Σε εκείνο το σημείο, η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του Πελίστρι, ο οποίος αν και είχε αρκετά σώματα μπροστά του, δεν δίστασε να δοκιμάσει με τη μία το σουτ, πριν η μπάλα αγγίξει το χορτάρι.

Ο Ουρουγουανός έπιασε ένα πολύ γεμάτο σουτ, άγγιξε το 1-0, αλλά ο Ρέζνικ ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε με υπερένταση σε κόρνερ.

Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Παναθηναϊκός βρήκε ακόμα δύο καλές στιγμές μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου. Αρχικά, από το κόρνερ, ο Τουμπά πήρε την κεφαλιά, αλλά είδε και πάλι τον γκολκίπερ της Σαχτάρ να έχει απάντηση.

Έπειτα, ο Τετέ σούταρε από πλάγια θέση, χωρίς όμως να μπορεί να κερδίσει ούτε εκείνος τον Ρέζνικ.