Ο Παναθηναϊκός παίρνει το προβάδισμα, αλλά μετά «κολλάει». Ένα φαινόμενο, που ξεκίνησε στην Ελλάδα και έχει «μεταφερθεί» και στην Ευρώπη!

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στην έδρα της Φέγενορντ (23/10, 3-1). Οι «πράσινοι» είχαν εξ αρχής μία δύσκολη «αποστολή», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σε ένα ματς, που άλλαξε δύο φορές ώρα έναρξης, και η αλήθεια είναι πως βάσει με τα όσα έδειξαν θα μπορούσαν να αποφύγουν την ήττα.

Μάλιστα, η ομάδα του Χρήστου Κόντη πήρε το προβάδισμα, αλλά «έζησε» ένα επαναλαμβανόμενο έργο!

Οι 15 βαθμοί που «έχασε» σε λιγότερο από δύο μήνες

Στο 18ο λεπτό ο Παναθηναϊκός, μετά από μία πολύ όμορφη συνεργασία, μπόρεσε να «ανοίξει» το σκορ.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ήταν ο ποδοσφαιριστής, που έκανε το 0-1! Η αλήθεια είναι πως το «τριφύλλι» είχε κι άλλες ευκαιρίες, ώστε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ωστόσο, δεν τα κατάφερε και το «πλήρωσε». Στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Γκιβάιρο Ριντ έκανε το 1-1!

Στο δεύτερο μέρος Ανίς Χαντζ Μούσα ήταν αυτός, που έφερε τα πάνω-κάτω, ενώ ο Κάιλ Λάριν έβαλε ένα οριστικό «τέλος» στο ματς στο 90ο λεπτό.

Τι κοινό είχε αυτή η ήττα του Παναθηναϊκού με τα περισσότερα παιχνίδια του τη φετινή σεζόν; Ότι ήρθε από ένα ματς, που ήταν μπροστά στο σκορ!

Δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη, αλλά η έκτη φορά, που «χάνει» βαθμούς, μέσα από τα χέρια του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κι όλα, αυτά ενώ δεν έχουν περάσει ούτε δύο μήνες!

Απέναντι σε Λεβαδειακό (31/08, 1-1), Κηφισιά (14/09, 3-2), Ολυμπιακό (21/09, 1-1) και Άρη (19/10, 1-1) είχε το «τρίποντο» για συνολικά 224 λεπτά! Όμως, από αυτά τα ματς, αντί για 12 βαθμούς έφυγε με τρεις!

Αν πάμε στην Ευρώπη έχουμε ακόμα ένα παρόμοιο παράδειγμα, με αυτό της Φέγενορντ. Αυτό ακούει στο όνομα: Γκόου Αχέντ Ιγκλς (02/10, 1-2)! Οι «πράσινοι» είχαν ξανά το προβάδισμα, αλλά είδαν τους Ολλανδούς, μέσα σε ελάχιστα λεπτά να κάνουν την ανατροπή!

Επομένως, μιλάμε για έξι ματς, όπου ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είχε φύγει με 18 βαθμούς, αλλά κατέληξε με μόλις τρεις στο «σακούλι» του.