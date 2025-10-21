Οι Γιουνγκ Μπόις τα πάνε από το κακό στο χειρότερο, με αφετηρία το εμφατικό «διπλό» του Παναθηναϊκού στη Βέρνη. «Ηλεκτρισμένη» ατμόσφαιρα μεταξύ κερκίδας και πρωταγωνιστών.

Ο Παναθηναϊκός που έχει και εκείνος τα δικά του βέβαια, άνοιξε μία… χαραμάδα στους Γιουνγκ Μπόις. Ένα τραύμα που γίνεται όλο και πιο βαθύ, με την κατάσταση να ξεφεύγει μερικώς πριν από μερικές ώρες.

Το κάκιστο ξεκίνημα της ομάδας από τη Βέρνη στο ελβετικό πρωτάθλημα, έχει φέρει δυσαρέσκεια και τριγμούς μεταξύ του αγωνιστικού τμήματος και των φιλάθλων. Με αποκορύφωμα το viral σκηνικό το οποίο έλαβε χώρα στο «Στάντιον Βανκντορφ» το βράδυ της Κυριακής (19/10), μετά το νέο στραπάτσο της ομάδας από τη Σεντ Γκάλεν (1-2).

Οι Γιουνγκ Μπόις που βρίσκονται στην 5η θέση της κατάταξης στο πρωτάθλημα μετά από 9 αγωνιστικές με ρεκόρ 4-2-3, μένοντας 12 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Βασιλεία, δεν έχουν πείσει το φίλαθλο κοινό τους με την εικόνα και τα αποτελέσματά τους.

Γι’ αυτό και έπειτα από το πολύ βαρύ και ασήκωτο 5-0 εκτός έδρας από τη Λωζάνη πριν τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες και αφού δεν σήκωσαν… κεφάλι, τα άκουσαν. Και μάλιστα χοντρά από τον αρχηγό των οργανωμένων οπαδών των Γιουνγκ Μπόις.

Οι οργανωμένοι οπαδοί δεν έκρυψαν τον εκνευρισμό τους, παραθέτοντας απευθείας – ακόμα και face to face – τα παράπονά τους στους παίκτες, οι οποίοι παρακολουθούσαν με ύφος απολογητικό, χωρίς να αντιδράσουν.

Young boys players listen to a fans after losing the match



While our players just run to the changing room after disappointing us pic.twitter.com/cFwpyeiZDN — Sabelostorms (@sabelostormz) October 20, 2025

Εικόνα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αφού δεν συνηθίζεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο με τους πρωταγωνιστές να παραμένουν τελείως αμέτοχοι. Ο «θερμόαιμος» μάλιστα οπαδός τους, πάνω στον εκνευρισμό του, κλώτσησε και την διαφημιστική πινακίδα που τους χώριζε, ενόσω οι παίκτες τον παρακολουθούσαν χωρίς καμία αντίρρηση.

Ο κόσμος της ελβετικής ομάδας ζητά άμεση ανασύνταξη και «αφύπνιση» για να μπουν οι Γιουνγκ Μπόις στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, το οποίο κατέκτησαν το 2024. Για την ώρα, απέχουν μόλις 5 βαθμούς από την κορυφή, με ζητούμενο να μην χαθεί το… τρένο.

Πάνω που είχε αρχίσει να φτιάχνει η κατάσταση – μέσω Ευρώπης – μετά το μέτριο ξεκίνημα, ήρθε ο πρόωρος αποκλεισμός στο Κύπελλο και ο εντός έδρας διασυρμός από τον Παναθηναϊκό με το χατ τρικ του Ζαρουρί, για να γυρίσει πίσω τους Γιουνγκ Μπόις.