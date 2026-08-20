Ο ΟΦΗ ανοίγει ξανά το βιβλίο των ευρωπαϊκών του περιηγήσεων, έχοντας μπροστά του μία ιστορική πρόκληση.

Ήρθε αυτή η ώρα – απελευθερωμένος τούτη τη φορά έως έναν βαθμό με το άγχος του «πρέπει» – ο ΟΦΗ να φορέσει ξανά το ευρωπαϊκό του κοστούμι και να βγει να χορέψει πεντοζάλι.

Ο ΟΦΗ που έχει αποφασίσει να στηριχθεί στους Έλληνες και να αποτελέσει καταφύγιο για κάθε έναν που ψάχνει δική του Ιθάκη, κέρδισε το δικαίωμα μέσω της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδος για τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της περιόδου 2026-27.

Της εξασφαλισμένης συμμετοχής του καθώς ό,τι και να γίνει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, οι ομίλοι ευρωπαϊκής διοργάνωσης τον περιμένουν. Παρόλα αυτά ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη έχει πάρει φόρα και έχει στρέψει ταυτόχρονα τα βλέμματα πάνω του.

Η Πέμπτη 20η Αυγούστου λοιπόν του 2026 αποτελεί ιστορικής σημασίας βραδιά για τον ΟΦΗ και τον κόσμο του αφού επιστρέφει στα «σαλόνια» εκτός των τειχών. Και έχει πρώτης τάξεως ευκαιρία να «θολώσει» τις αναμνήσεις της πρότερης ευρωπαϊκής εμπειρίας. Τόσο από τον ψυχοφθόρο αποκλεισμό από τον Απόλλωνα Λεμεσού το 2020 επί Covid με τον κόσμο συνωστισμένο στα μπαλκόνια όσο και από την αμέσως προηγούμενη. Τη μοναδική φορά που έπαιξε στο Παγκρήτιο μέχρι την αποψινή (20/8).

Ήταν 29 του Ιούλη τότε όταν η ομάδα του Μάουρερ δεν είχε καταφέρει να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση απέναντι στην Τόμπολ Κοστανάι από το Καζακστάν για το Ιντερτότο (1-0 εκτός έδρας και 0-1 στην Κρήτη).

Αναμφίβολα για να βρει κανεός τη σημαντικότερη στιγμή της ευρωπαϊκής πορείας του ΟΦΗ πρέπει να σταθεί στην περίοδο 1993-94 όταν απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης στον 2ο γύρο του Κυπέλλου UEFA, επικρατώντας με 2-0 των ροχιμπλάνκος στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Είχε προηγηθεί η ήττα με 1-0 στην Ισπανία που δεν κόστισε στον ΟΦΗ.

Παράλληλα έχει παίξει δύο φορές ο ΟΦΗ στους ’16’ ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τη σεζόν της Ατλέτικο Μαδρίτης, η πορτογαλική Μποαβίστα του έφραξε τον δρόμο για τα προημιτελικά με τον ΟΦΗ να έχει βέβαια προίκα για πάντα εκείνη τη νύχτα κόντρα στους Ισπανούς και την μεγάλη έκπληξη ενώ δυο χρόνια αργότερα, έπαιξε ξανά στους ’16’ του Ιντερτότο εκείνη τη φορά, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Μπούρσασπορ αφού πρώτα είχε περάσει ως δεύτερος από τον όμιλο.