Το πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ για την αρχική ενδεκάδα στο Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00).

Το Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00) είναι ένα κομβικό ματς στην ευρωπαϊκή σεζόν των «πρασίνων».

Η νίκη ισοδυναμεί με ένα… άλμα προς την 8αδα, άρα και την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League.

Το ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase, όμως, δεν θα είναι απλό.

Στο Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν αναζητείται αντίδραση από το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, μετά το «σοκ» εντός συνόρων από την ΑΕΛ.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να διώξει τα «μαύρα σύννεφα» μέσω Ευρώπης και από την 14η θέση να εκτοξευθεί προς την πρώτη πεντάδα: έχει 9 βαθμούς, απέχει μόλις έναν από την 7η και 8η θέση, ενώ στην έκτη βρίσκεται η Φερεντσβάρος με 11, την οποία και αντιμετωπίζει στην επόμενη αγωνιστική.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει στους Πελίστρι και Σάντσες, που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, αλλά και στον Κυριακόπουλο που συνεχίζει θεραπεία.

Η ενδεκάδα του θα ξεκινά με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια και μπροστά του, αμυντική τριάδα.

Οι Ίνγκασον, Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν αναμένεται να ξεκινήσουν, με τους Καλάμπρια και Μλαντένοβιτς να αγωνίζονται ως μπακ-χαφ.

Στον άξονα οι Τσιριβέγια και Τσέριν λογικά θα πάρουν θέση βασικού, ενώ οι Ζαρουρί και Τετέ θα παίξουν σε πιο ελεύθερο ρόλο, πίσω από τον Σβιντέρσκι.