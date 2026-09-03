Ο πονοκέφαλος για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν μεγάλος, θυσιάζοντας έναν παίκτη που ήταν δική του επιλογή και στηρίζει επίσης, όπως ο Ζοέλ Ρόκα.

Ξημερώματα Τετάρτης προς Πέμπτη, λίγες ημέρες πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών για τη League Phase της εκάστοτε διοργάνωσης και οι ομάδες, έστειλαν στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα παικτών για τους πρώτους οκτώ αγώνες.

Μία περίοδος αρκετά δύσκολη για τους προπονητές που καλούνται να διαλέξουν από ένα ενεργό ρόστερ παικτών, αδικώντας ίσως κάποιους. Ο χώρος όμως είναι περιορισμένος και οι κανονισμοί σαφείς.

Ανάμεσα σε αυτούς που έβγαλαν 25άδα αφήνοντας παίκτες του ροτέισον εκτός, ήταν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η επιλογή του οποίου μόνο εύκολη δεν ήταν. Ιδίως για έναν.

Ο Βάσκος τεχνικός λοιπόν αποφάσισε να «κόψει» από την ενεργή λίστα τους Γιάρεμτσουκ, Πόποβιτς, Σιπιόνι, Ντάνι Γκαρθία και Ζοέλ Ρόκα με τους τελευταίους δύο ουσιαστικά να… θυσιάζονται λόγω πολυαριθμίας στη θέση τους.

Αντίθετα περιέλαβε σε αυτήν τα νέα, τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα (Γκονζάλες, Πουέρτα και Μπέιλι, περίπου δυο εβδομάδες πριν την πρώτη σέντρα (16/9 με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας).

Η παραμονή του Μάρτινς σε συνδυασμό με την απόκτηση του Μπέιλι, άφησαν εκτός τον νεοφερμένο 21χρονο εξτρέμ, Ζοέλ Ρόκα που αγωνίστηκε και στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό. Η σεζόν βέβαια είναι μεγάλη και σίγουρα όλοι θα χρειαστούν για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναμφίβολα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό σενάριο για όσους δεν συμπεριλίφθηκαν στην τελική 25άδα, παρόλα αυτά σε τούτες τις περιπτώσεις, υπάρχει ένας μόνο δρόμος ως προς την διαχείριση της κατάστασης.

Επιμονή και έξτρα δουλειά. Στη θέση του Ρόκα να θυμίσουμε πως είχε βρεθεί και ο 22χρονος τότε Κώστας Φορτούνης που μόλις είχε γυρίσει από τη Γερμανία. Ο Έλληνας μέσος δεν είχε ενεργό ρόλο στο ροτέισον του Μίτσελ, ο οποίος τον άφησε και εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα ματς του Champions League μαζί με Ντοσεβί, Γκαζαριάν και Ολαϊτάν. Ούτως ή άλλως δεν υπολογιζόταν και τόσο από τον Ισπανό τεχνικό.

Η άφιξη ωστόσο του Βίτορ Περέιρα διαφοροποίησε την κατάσταση και ο Κώστας Φορτούνης που δούλεψε αρκετά εκείνο το διάστημα σωματικά και πνευματικά για να αποδείξει στον προπονητή του πως έσφαλε, πραγματοποίησε τον Φλέβάρη του 2015 το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό.

Μονόδρομος είναι λοιπόν και για τον Ζοέλ Ρόκα που έχει όλο το μέλλον μπροστά του και δεδομένα θα του δοθούν ευκαιρίεας. Αρκεί να είναι σε θέση να τις εκμεταλλευτεί.