Ποιος πρών «αστέρας» με μεταγραφές εκατομμυρίων, αδιαφόρησε για τα χρήματα επιστρέφοντας εκεί που ξεκίνησαν όλα για να παίξει… τσάμπα;

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας τα έχει κατακτήσει σχεδόν όλα στην μακρά και πλούσια καριέρα του. Για χάρη του έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια, έχει αγωνιστεί κάτω από τους πιο φωτεινούς προβολείς.

Μάλιστα, έχει λάμψει και σε αυτούς. Όταν είχε αναδειχθεί MVP του τελικού του Europa League την περίοδο 2016-17, φορώντας τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ζοσέ Μουρίνιο.

Τον ρομαντισμό όμως δεν τον έβγαλε από μέσα του. Ήθελε πριν κρεμμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, να πει με τον δικό του τρόπο «ευχαριστώ» στην ομάδα των νεανικών του χρόνων. Να επιστρέψει πίσω ένα μέρος απ’ όσα πήρε, στην αφαιτηρία του ποδοσφαιρικού του βίου.

Δεν συζήτησε για χρήματα, δεν τον ενδιέφεραν. Το μόνο που νοιάζει τον Άντερ Ερέρα, ο οποίος θα αγωνίζεται αφιλοκερδώς, είναι να βοηθήσει τη Σαραγόσα να ορθοποδήσει και να σταθεί ξανά στα πόδια της. Τη Σαραγόσα των αρκετών οικονονικών προβλημάτων.

Ο Άντερ Ερέρε κλείνει τον κύκλο της ποδοσφαιρικής του ζωής στην ομάδα με την οποία «μπουσούλισε» σε επαγγελματικό επίπεδο. Εκεί που έκανε τα πρώτα του βήμα, πριν εκτοξευτεί χάρις τις εμφανίσεις του στη Μπιλμπάο. Και αναγκάσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχικά και την Παρί Σεν Ζερμέν στη συνέχεια, να τον κάνουν δικό τους.

Ander Herrera returned to his boyhood club Real Zaragoza this summer, where he plays for free 👏❤️ pic.twitter.com/s5e7taYbAN — Match of the Day (@BBCMOTD) August 27, 2026

Προσωρινά όμως γιατί η καρδιά του άνηκε πάντοτε στην ιστορική Σαραγόσα ή πιο σωστά στα καστιλιάνικα (τοπική γλώσσα) Θαραγόθα. Και το απέδειξε.

Στα 37 του χρόνια και με μία πολύ σημαντική καριέρα στην πλάτη του, ο Βάσκος Άντερ Ερέρα επέστρεψε και είπε… δεν χρειάζομαι συμβόλαιο.

«Είχα μια πετυχημένη καριέρα, έβγαλα πολλά χρήματα και μπορώ να κάνω αυτό το δώρο στον εαυτό μου. Να βοηθήσω την ομάδα μου παίζοντας δωρεάν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο με κάνει πραγματικά περήφανο. Το να βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω. Να μη σκέφτομαι χρήματα, συμβόλαια ή οτιδήποτε άλλο.

Αυτό είναι το τελευταίο όνειρο το οποίο θέλω να πραγματοποιήσω. Να επιστρέψω σπίτι, στο μέρος που μεγάλωσα. Στην Ισπανόα λέμε ‘να κλείσω τον κύκλο’ και μπορώ να κάνω αυτό το δώρο στον εαυτό μου», είπε πριν από λίγες ημέρες ο Άντερ Ερέρα, ο οποίος πραγματοποίησε και την επανεμφάνισή του, στην τρίτη κατηγορία αυτή τη φορά, έπειτα από το μακρινό 2011 με την ομάδα της Σαραγόσα.