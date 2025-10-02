Τι σκέφτεται ο Χρήστος Κόντης, για την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Παναθηναϊκός, απέναντι στη Γκόου Αχεντ Ιγκλς.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το 2ο ματς του στη League Phase του Europa League και η αρχική ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Χρήστος Κόντης, απέναντι στη Γκόου Αχεντ Ιγκλς (02/10, 19:45) στο ΟΑΚΑ, αποτελεί ερωτηματικό.

Το συγκεκριμένο ματς απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αφού μετά το «διπλό» στην Ελβετία επί της Γιούνγκ Μπόις, θα είναι τεράστιο βήμα για τους «πράσινους», να ξεκινήσουν με 2/2.

Υπάρχει, όμως, η ατυχία με τους επιθετικούς, αλλά και το χαρμόσυνο της επιστροφής του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι. Από την άλλη, μετά την απουσία του Σίριλ Ντέσερς από αυτήν και των Πάντοβιτς-Γερεμέγεφ από την ευρωπαϊκή λίστα, ο Σφιντέρφσκι είναι ο μόνος διαθέσιμος καθαρός επιθετικός. Η χρησιμοποίησή του, λοιπόν, στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκός-Γκόου Αχεντ Ιγκλς, θεωρείται δεδομένη.

Θέση σε αυτήν, διεκδικούν και οι Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν. Παράλληλα, Σιώπης και Ρενάτο Σάντσες, ένα δίδυμο στα χαφ που δούλεψε πολύ καλά μαζί, αφού μοιάζουν να αλληλοσυμπληρώνονται, πιθανότατα θα ξεκινήσουν.

Μπροστά τους, θα είναι ο Μπακασέτας, ενώ στα άκρα, Ζαρουρί και Τζούρισιτς αναμένεται να «υποστηρίζουν» τον Κάρολ Σφιντέρσκι.