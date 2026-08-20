Ο ΟΦΗ ήταν «σαρωτικός» κέρδισε με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (20/08) και είναι «αγκαλιά» με το Europa League, με τον Χρήστο Κόντη να αποκαλύπτει τι είπε στους παίκτες του, πριν το παιχνίδι.

Ένας ΟΦΗ να τον… πιεις στο ποτήρι. Οι Κρητικοί έκαναν «κομματάκια» την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (20/08, 3-0) στο Παγκρήτιο και είναι «αγκαλιά» με την είσοδό τους στη League Phase του Europa League.

Σε ένα ματς που όλα πήγαν «τέλεια». Μπορεί οι Βούλγαροι να είχαν ορισμένες πολύ καλές ευκαιρίες, αλλά τα γκολ ήρθαν από τους εξαιρετικούς γηπεδούχους.

Ο Ταξιάρχης Φούντας με δύο τέρματα ήταν ο ποδοσφαιριστής που «έδειξε» τον δρόμο στην ομάδα του, ενώ ο Λορέντσο Ντίκμαν έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις.

Ο Χρήστος Κόντης ήταν πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του, όμως, τόνισε πως δεν έχει τελειώσει τίποτα.

Μάλιστα, στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV αποκάλυψε και τα όσα είπε στην ομάδα του, πριν την έναρξη του ματς.

Πιο συγκεκριμένα, τους υπενθύμισε στους ποδοσφαιριστές του το πόσο «δεμένοι» είναι μεταξύ τους, αναφέροντας πως είναι ένα πολύ ωραίο γκρουπ, που «αγκαλιάζει» τους πάντες.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

«Είναι ένα πολύ ωραίο καθαρό σκορ, ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε σε πάρα πολλές στιγμές του παιχνιδιού. Ήμασταν καλοί σε δικές μας στιγμές, βάλαμε γκολ γρήγορα στο πρώτο ημίχρονο, βάλαμε γκολ πάλι γρήγορα στο δεύτερο

Έπρεπε να διαχειριστούμε τον ρυθμό, την πίεση, είχαν κάποιες και πολύ καλές ευκαιρίες, στο τέλος το τρίτο γκολ δίνει έτσι μια μία ωραία νότα στο σημερινό παιχνίδι.

Αυτό που είπα πριν το παιχνίδι στα παιδιά είναι πως είναι ένα πολύ ωραίο γκρουπ παικτών. Όλοι τον αγκαλιάζουν και τους νέους, όλοι παίζουν δεν παίζουν νιώθουν το ίδιο, προφανώς όλοι θέλουν να παίξουν, αλλά θεωρώ το γκρουπ βοηθάει τα παιδιά να μπουν πάρα πολύ γρήγορα στην ομάδα. Έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που βοηθάει το παιχνίδι μας και αυτό που κάνουμε πιστεύουν τα παιδιά σε αυτό και όλο αυτό δημιουργεί αυτήν την ατμόσφαιρα και αυτά τα αποτελέσματα.

Προφανώς θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές όπως και η σημερινή. Είναι το πρώτο ημίχρονο σε αυτή τη δυάδα αγώνων, είναι μία έμπειρη και καλή ομάδα. Θα πρέπει να πάμε στη Σόφια και να υποφέρουμε, να αντέξουμε, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και θέλω να πιστεύω πως αν δείξουμε την ίδια πυγμή σαν ομάδα να πετύχουμε κάτι καλό».