Ο ΠΑΟΚ αν και είχε μία μεγάλη ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα στο σκορ, βρέθηκε να χάνει με 1-0 στην ανάπαυλα του αγώνα κόντρα στη Ριέκα.

Το πρώτο ημίχρονο στο Ριέκα – ΠΑΟΚ κύλησε με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να χάνει μία τεράστια ευκαιρία και λίγο αργότερα να δέχεται το πρώτο γκολ της σεζόν.

Στο 20ό λεπτό του αγώνα, ο Λούκα Ιβάνουσετς βρέθηκε σε καλή θέση στα δεξιά και επιχείρησε ένα δυνατό σουτ. Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν έγινε γκολ, καθώς η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι.

Οι γηπεδούχοι είχαν προειδοποιήσει αρκετές φορές. Ωστόσο, ο Γίρι Παβλένκα και ο Τόμας Κεντζιόρα κράτησαν το… μηδέν για την ομάδα τους.

Όλα αυτά, μέχρι το 39ο λεπτό. Ο Νίκο Γιάνκοβιτς έκανε μία πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ και ο Λούκα Μέναλο από κοντά έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που «πληγώνει» τον ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ριέκα πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ. Σε ένα ημίχρονο, που και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες, αλλά αυτοί που «χαμογέλασαν» ήταν οι Κροάτες. Παρ’ όλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς έχουν μπροστά τους 45 λεπτά, ώστε να… γυρίσουν την αναμέτρηση.