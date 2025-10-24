Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έδειξε πόσο… προχωρημένα είναι τα ελληνικά του, στις δηλώσεις του μετά το ΑΕΚ-Αμπερντίν!

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, μετά το ΑΕΚ-Αμπερντίν, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί! Γιατί; Επειδή για πρώτη φορά, μίλησε ελληνικά!

Μετά από έναν τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και απέναντι στην Αμπερντίν, ο Μάρκο Νίκολιτς του έδωσε χρόνο συμμετοχής.

Μάλιστα, αυτός «έφτιαξε» το 5-0, μοιράζοντας μία εξαιρετική ασίστ για τον συμπατριώτη του, Λούκα Γιόβιτς.

Μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1, μετά τη σαρωτική νίκη της ΑΕΚ, για την 2η αγωνιστική του Conference League, ο Γκατσίνοβιτς μίλησε ελληνικά, για πρώτη φορά από την ημέρα που μετακόμισε στη χώρα μας!

Ευχαρίστησε τον κόσμο της ΑΕΚ για τη στήριξή του, τόσο στον ίδιο, όσο και στην ομάδα, και αποχώρησε χαμογελαστός.