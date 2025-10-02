Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για την αναμέτρηση με τη Θέλτα (02/10, 22:00), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League

Λίγες στιγμές απέμειναν, για τη δεύτερη «αποστολή» του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν στην Ισπανία τη Θέλτα, σε ένα ματς πολύ σημαντικό εν όψει της δύσκολης συνέχειας.

Ο χρόνος κυλάει και έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου, λίγη ώρα πριν την πρώτη «σέντρα».

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Γίρι Παβλένκα. Ζοάν Σάστρε, Αλεσάντρο Βολιάκο, Γιάννης Μιχαηλίδης, Μπάμπα θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα. Στα χαφ θα είναι οι Μαγκομέντ Οζντόεφ, Αλεσάντρο Μπιάνκο και ο Μαντί Καμαρά.

Στα «φτερά» της επίθεσης θα παίξουν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Σάστρε, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Κένι, Λόβρεν, Μεϊτέ, Τσάλοφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κεντζιόρα, Ιβανούσετς, Θυμιάνης, Τέιλορ.