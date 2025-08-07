Ο Κένι θα κάνει το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον επέλεξε για τη βασική ενδεκάδα κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ.

Για την εντός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League, ο Ρασβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα που θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ενώ την αμυντική τετράδα σχηματίζουν οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο Καμαρά και Μεϊτέ θα καλύψει τον άξονα, ενώ η τριάδα των Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον θα υποστηρίξει επιθετικά τον προωθημένο Τσάλοφ.

Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ θα βρίσκονται οι εξής παίκτες: Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Λόβρεν, Μπαταούλας, Τέιλορ, Οζντόεφ, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Σορετίρε, Χατσίδης και Μύθου.