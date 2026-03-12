Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, κόντρα στην Μπέτις.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ (12/03, 19:45), για την πρώτη αναμέτρηση της φάσης των «16» του Europa League, κόντρα στην Μπέτις.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει διαχειριστεί αρκετές απουσίες και έτσι, χρειάστηκε να προχωρήσει σε μερικές επιλογές, που δεν είναι συνηθισμένες.

Κάτω από τα δοκάρια, φυσικά, είναι ο Λαφόν, ενώ το σχήμα με την 3άδα στην άμυνα δεν άλλαξε. Εκεί θα βρεθούν οι Καλάμπρια, Ίνγκασον και Κάτρης.

Στις δύο πλευρές θα είναι ο Ζαρουρί με τον Κυριακόπουλο, ενώ στον χώρο του κέντρου θα κινούνται οι Ρενάτο Σάντσες και Τσέριν.

Από εκεί και πέρα, στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ανδρέας Τεττέη, με τους Ταμπόρδα και Πελίστρι να κινούνται στον χώρο πίσω του.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Κυριακόπουλος, Ρενάτο Σάντσες, Τσέριν, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.

Η ενδεκάδα της Μπέτις:

Λόπεθ, Ρουιμπάλ, Γιορέντε, Νάταν, Ροντρίγκες, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Ρόκα, Εζαλζουλί, Άντονι, Κούτσο.