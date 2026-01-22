Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με τριάδα στην άμυνά του, στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος!

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Ουγγαρία, απέναντι στη Φερετσβάρος (22/01, 22:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε σχηματισμό με τρία στόπερ για την ομάδα του, έχοντας τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο ως μπακ-χαφ.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Λαφόν, ενώ ως στόπερ θα αγωνιστούν οι Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά.

Από εκεί και πέρα, στα χαφ θα είναι οι Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες, με τον Μπακασέτα να είναι λίγο πιο μπροστά τους.

Στην επίθεση θα κινούνται ο Φακούντο Πελίστρι και ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Πελίστρι, Σβιντέρσκι.