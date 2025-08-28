Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου, για το ματς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα, στην Τούμπα, στα Play Offs του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επανεντάσσει αρκετούς από τους βασικούς παίκτες του για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα στην Τούμπα, στα Play Offs του Europa League.

Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Παβλένκα, ενώ οι Κένι, Κεντζιόρα και Μπάμπα επιστρέφουν στην αρχική ενδεκάδα, ενισχύοντας τη γραμμή της άμυνας, μαζί με τον Μιχαηλίδη. Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Μεϊτέ και Οζντόεφ διατηρείται, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι.

Στα άκρα, ο Ντεσπόντοφ αναλαμβάνει το δεξί άκρο της επίθεσης, με τον Ζίβκοβιτς να αγωνίζεται στα αριστερά.

Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει στη θέση «10», κινούμενος πίσω από τον φορ. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Τσάλοφ επιλέγεται από τον Λουτσέσκου, ενώ ο Γιακουμάκης είναι στην ευρωπαϊκή αποστολή για πρώτη φορά, προσφέροντας μια επιπλέον λύση επιθετικά.