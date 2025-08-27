Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το ματς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα, αναφέρθηκε στο «πρέπει» της ομάδας του, αλλά και για το παρελθόν με τους κροατικούς συλλόγους.

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει την ανατροπή από το 1-0 κόντρα στη Ριέκα, στον επαναληπτικό για τα Play Offs του Europa League, που θα διεξαχθεί στην Τούμπα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, στάθηκε στην ανάγκη της ομάδας του να πάρει την πρόκριση, ενώ ξεκαθάρισε πως το παρελθόν και τα θετικά αποτελέσματα που είχε ο ΠΑΟΚ, κόντρα σε ομάδες από την Κροατία, δεν παίζει κανέναν ρόλο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Λουτσέσκου:

Για την ήττα στο πρώτο ματς και τι πρέπει να αλλάξει: «Τίποτα δεν άλλαξε από τη συνέντευξη Τύπου. Θα πω αυτό που είπα και τότε. Ένα ισορροπημένο ματς, ένα λάθος που στοίχισε σε ένα ματς που ήταν για ισοπαλία. Κανείς δεν κυριάρχησε. Έγιναν κάποια λάθη, που για το επίπεδο μας δεν πρέπει να γίνονται και έδωσαν δικαιώματα στον αντίπαλο. Θα έλεγα ότι κάναμε βήματα πίσω. Δεν πιέσαμε και δεν ήμασταν όσο επιθετικοί θα έπρεπε, δίνοντας τη δυνατότητα στη Ριέκα να φύγει στον χώρο με κάποιες μεταβιβάσεις.



Από την άλλη δημιουργήσαμε καταστάσεις για τον αντίπαλο αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε την τελική προσπάθεια. Έτσι κρίθηκε το ματς στο 1-0 με μια στατική φάση. Όσο για το δεύτερο ματς πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί και με περισσότεροι ένταση, να παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας με αυτή τη λογική και να πάρουμε την πρόκριση».

Για την ενδεκάδα: «Ίσως να έχω καταλήξει στην ενδεκάδα, ίσως και όχι. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτό που με ενδιαφέρει και με απασχολεί είναι ο ΠΑΟΚ και τίποτε, άλλο. Από την άλλη όσον αφορά την ενδεκάδα, έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά πάντοτε περιμένω την τελευταία προπόνηση».

Για τον Γιακουμάκη και τον Τάισον και αν μπορούν να βρεθούν στην ενδεκάδα:«Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω θεωρητικά, θέλω να προστατέψετε την ομάδα. Για εμένα σημασία έχει το πως θα ξεκινήσουμε και πως θα τελειώσουμε το ματς. Είναι διαφορετικό το να αρχίσει το ματς και να έχουμε τον έλεγχο και άλλο να προκριθούμε με γκολ τελευταίας στιγμής. Αυτό λέω στους παίκτες, ότι το σημαντικότερο είναι το πως θα τελειώσει το παιχνίδι. Δεν έχουνε σημασία τα πρόσωπα».

Για την επιτυχία του ΠΑΟΚ απέναντι σε Κροάτες:«Διαφορετικό το παρελθόν και διαφορετικές οι συνθήκες που το διαμορφώνουν Έχουμε εμπειρία. Ενδεχομένως το 1-0 να δίνει προβάδισμα στη Ριέκα, εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε την αθλητικότητα και την ένταση μας προκειμένου να πάρουμε την πρόκριση. Είναι μια ιστορία από το παρελθόν. Μια ωραία ανάμνηση. Θα πρέπει όμως να εστιάσουμε στο αύριο. Πιθανόν όταν τελειώσω την καριέρα μου και έχω ένα κρασί, ένα κονιάκ ή ένα πούρο, να θυμάμαι αυτά τα παιχνίδια. Ήταν ομάδες που εκπροσωπούν μια ιστορική σχολή και αυτό κάνει και η Ριέκα».

Για το πόσο θα ενεργήσει ευεργετικά για τον ΠΑΟΚ μια κατάμεστη Τούμπα: «Είναι πολύ σημαντικό. Ίσως το ότι θα παίξουμε σε γεμάτο γήπεδο, φοβίσει τον αντιπαλο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για το αυριανό ματς».

Για το αν μπορεί να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση ο ΠΑΟΚ:«Πρέπει να το κάνουμε»

Για το αν θεωρεί ότι το «μηδέν» στην επίθεση έχει να κάνει με το ότι η ομάδα χτίζεται και το πως λύνεται:«Αν δεν σκοράρουμε δεν σκοράραμε. Το σημαντικό είναι να το κάνουμε αύριο. Χρειαζόμαστε ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρέπει να το κάνουμε. Η ομάδα μας δεν ήταν αυτή που θα είναι ολοκληρωμένη. Είχαμε παίκτες που έπαιζαν για πρώτη φορά. Θα μπουν νέοι στις λίστες και πρέπει να το λάβουμε υπόψιν μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε τη νοοτροπία που πρέπει και να πάρουμε την πρόκριση».