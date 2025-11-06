Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, που θα ξεκινήσουν το ματς απέναντι στη Μάλμε (06/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κάνει ευρωπαϊκό ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» έχουν ταξιδέψει στη Σουηδία, για να αντιμετωπίσουν τη Μάλμε (06/11, 19:45) για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Σε ένα πολύ σημαντικό ματς, που στόχος είναι η επιστροφή στις νίκες, μετά τα δύο σερί αρνητικά αποτέλεσμα στη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον Παναθηναϊκό, κάτω από την εστία θα ξεκινήσει ο Αλμπάν Λαφόντ. Γιάννης Κώτσιρας, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Αχμέντ Τουμπά και Γιώργος Κυριακόπουλος θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στο κέντρο θα παίξουν οι Μανώλης Σιώπος και Πέδρο Τσιριβέγια, ενώ σε θέση «10» θα είναι ο Φίλιπ Τζούρισιτς. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ανάς Ζαρουρί, στο άλλο ο Τετέ και στην κορυφή ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόντ, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούρισιτς, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρκσι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Ντραγκόφσκι, Κώτσαρης, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπρέγκου, Πάντοβιτς.