Ο Ντέγιαν Λόβρεν τα είπε σε έντονο ύφος μετά το φινάλε του Λυών-ΠΑΟΚ (29/01, 4-2) με τους πρώην συμπαίκτες του και ο λόγος ήταν πολύ συγκεκριμένος.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν έγινε έξαλλος με τους ποδοσφαιριστές της Λυών, που μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, έστησαν τρελό γλέντι.

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Γάλλων, τα είπε σε έντονο ύφος με πρώην συμπαίκτες και μη, καθώς θεώρησε πως σε μία τόσο δύσκολη βραδιά για τον «Δικέφαλο του Βορρά», με συναισθηματική φόρτιση, θα έπρεπε να έχουν άλλη στάση.

Πριν από το ματς κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ υπήρξαν πρωτοβουλίες και των δύο ομάδων, αλλά και των φιλάθλων των Γάλλων, τιμώντας τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, οι παίκτες των Θεσσαλονικέων ήταν «παγωμένοι», ακόμα και μετά τα γκολ που σκόραραν οι ίδιοι.

Αντιθέτως, μετά το φινάλε, οι παίκτες της Λυών άρχισαν να χορεύουν αγκαλιά μετά το τελευταίο σφύριγμα, κίνηση, που ενόχλησε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με τον Ντέγιαν Λόβρεν να μη διστάζει να μιλήσει σε έντονο ύφος με τους πρώην συμπαίκτες του.

Δείτε το βίντεο του InPaok: