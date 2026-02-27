Τι έκανε και τι είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά τον αποκλεισμό από την Θέλτα, στα νοκ-άουτ του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει δείξει ότι είναι ένας τεχνικός που δίνει σημασία στη λεπτομέρεια, βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του, συζητά μαζί τους και τους ενισχύει ψυχολογικά όποτε το έχουν ανάγκη — κάτι που έκανε και μετά τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Θέλτα.

Ήταν δεδομένο πως το σύνολό του είχε μπροστά του μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία για τα Play Offs του Europa League. Εξίσου σαφές ήταν ότι στο Βίγκο τίποτα δεν θα ήταν απλό για τους «ασπρόμαυρους», από τη στιγμή που ταξίδεψαν στο Balaidos χωρίς δέκα (!) βασικές μονάδες. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, λοιπόν, ανέλαβε πρωτοβουλία, έμεινε κοντά σε όλους και επιχείρησε να περάσει το δικό του μήνυμα με το βλέμμα στραμμένο και στη συνέχεια. Με το σφύριγμα της λήξης, ο προπονητής στάθηκε στην άκρη του αγωνιστικού χώρου και αγκάλιασε έναν έναν τους παίκτες του, ενώ στη συνέχεια τους μίλησε και στα αποδυτήρια.

Ο Ρουμάνος τεχνικός υπογράμμισε πως αισθάνεται περηφάνια για όλους — για την προσπάθεια που κατέβαλαν, για το γεγονός ότι έδωσαν τα πάντα, αλλά και συνολικά για τη φετινή ευρωπαϊκή τους διαδρομή — θέλοντας να τους ενθαρρύνει ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

«Αντιμετωπίσαμε σπουδαίες ομάδες, από τη Γαλλία και την Ισπανία, δώσαμε μεγάλα παιχνίδια και το μόνο που υπάρχει για αυτή την ομάδα είναι περηφάνια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής, σε μια βραδιά γεμάτη προκλήσεις αλλά και τεράστια προσπάθεια.