Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Στουρμ Γκρατς, με τους Αυστριακούς να βρίσκονται σε πολύ κακό «φεγγάρι».

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη League Phase του Europa League, απέναντι στη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00), στο ΟΑΚΑ, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι Αυστριακοί, πάντως, δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή φόρμα τους. Κάθε άλλο μάλιστα, αφού αγνοούν τη νίκη, για κάτι παραπάνω από έναν μήνα.

Η επόμενη αντίπαλος των «πράσινων» υπέστη ήττα στην έδρα της από την Λίντσερ με σκορ 1-3, για το πρωτάθλημα, πέφτοντας στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Γιούργκεν Ζάουμελ κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 7ο λεπτό χάρη στο γκολ του Κιτεϊσβίλι, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα και κατέρρευσε.

Ein Sonntag-Nachmittag, den wir ganz schnell abhaken müssen. Wir verlieren mit 1:3. #sturmgraz #AdmiralBL #STUASK

STU 1:3 ASK |⏱️90+5' pic.twitter.com/RFZYhBuTDH — SK Sturm Graz (@SKSturm) November 23, 2025

Σε δύο λεπτά, η Λίντσερ ανέτρεψε το αποτέλεσμα πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Με το σκορ στο 1-3 στο 60ό λεπτό, ο Ζάουμελ αναγκάστηκε να κάνει αλλαγές, γεγονός που βελτίωσε την απόδοση της Στουρμ Γκρατς, η οποία είχε και ένα δοκάρι, αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Στουρμ Γκρατς βρίσκεται στην 25η θέση του Europa League με μόνο μία νίκη στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, απέναντι στην Ρέιντζερς.

Η τελευταία της νίκη εντοπίζεται στις 19 Οκτωβρίου, όταν είχε περάσει νικηφόρα από την έδρα της Λιτς, με 3-4, για την αυστριακή Bundesliga. Παράλληλα, ενδιάμεσα μετρά και μια πρόκριση στο Κύπελλο απέναντι στην Αντμίρα, η οποία όμως ήρθε στη διαδικασία των πέναλτι, με την κανονική διάρκεια και την παράταση να ολοκληρώνονται στην ισοπαλία.

Σε αυτό το διάστημα, εκτός από το ματς του Κυπέλλου, η Στουρμ Γκρατς μετρά σε πρωτάθλημα και Europa League, 4 ήττες και 2 ισοπαλίες.