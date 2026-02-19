Τι θα ισχύσει σε βασικό οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τη λήξη του ΠΑΟΚ-Θέλτα (18/02, 19:45).

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Θέλτα στην Τούμπα (18/02, 19:45) για το πρώτο μεταξύ τους ματς, στη νοκ-άουτ φάση του Europa League. Αμέσως μετά το τέλος του ματς, όμως, στην Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μία ιδιαίτερη συνθήκη, όσον αφορά ένα βασικό οδικό δίκτυό της.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα διακοπεί η κυκλοφορία από τον Κόμβο Μετεώρων μέχρι Τριανδρία με μέτωπο προς ανατολικά, στον Περιφερειακό λόγω εργασιών στον Flyover.

«Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 19/02/2026, από ώρα 22:00 έως τις 05:00 της επόμενης, θα εφαρμοσθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά (Χαλκιδική/Αεροδρόμιο) της Περιφερειακής Οδού, μεταξύ των Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) & Κ8 (Τριανδρίας).

Στο προαναφερθέν τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλεισθούν παράλληλα και οι είσοδοι από τους ενδιάμεσους κόμβους, Επταπυργίου και Αγ. Παύλου.

Παρακαλούμε τους οδηγούς να ακολουθούν με προσοχή την σήμανση που θα εγκατασταθεί. Ζητούμε την κατανόησή τους για την προσωρινή όχληση και παρακαλούμε για την προσοχή τους και την τήρηση των ορίων ταχύτητας» αναφέρεται στην σχετική ενημέρωση.