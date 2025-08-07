Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την ισοπαλία με τη Βόλφσμπεργκερ, ξεχώρισε έναν παράγοντα και τόνισε πως η πίεση αλλάζει… στρατόπεδο.

Ένας «άνευρος» ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στην Τούμπα, για το πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League, κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ.

Οι Θεσσαλονικείς δεν μπόρεσαν να φτάσουν με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή και μάλιστα, απειλήθηκαν σε κάποιες φάσεις, όμως ο Παβλένκα δήλωσε «παρών» και κράτησε το 0-0 (07/08).

Κάπως έτσι, όλα παραμένουν ανοιχτά και ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να πάρει στην Αυστρία και να κυνηγήσει τη νίκη, ώστε να είναι εκείνος που θα πάρει το εισιτήριο για τα Play Offs στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Κορυφαίος για το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν σίγουρα ο Γίρι Παβλένκα, με τον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ να είναι σε εξαιρετικό βράδυ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, στις δηλώσεις του στην κάμερα του OPEN, στάθηκε στο γεγονός πως η Βόλφσμπεργκερ αγωνίστηκε αρκετά κλειστά, έχοντας σε αρκετές περιπτώσεις και διπλή γραμμή άμυνα. Ένας παράγοντας που, όπως τόνισε, δεν επέτρεψε στην ομάδα του να βρει χώρους.

Ωστόσο, ο Λουτσέσκου ανέφερε πως, πλέον, η πίεση μεταφέρεται στο στρατόπεδο της αυστριακής ομάδας.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Λουτσέσκου:

«Είναι ένα κλασικό παιχνίδι δύο ομάδων που θα δώσουν δύο αγώνες και παλεύουν να προκριθούν στην επόμενη φάση μίας διοργάνωσης. Νομίζω ότι το ματς κρίθηκε σε δύο παράγοντες.

Ο πρώτος είναι ότι η Βόλφσμπεργκερ είχε δύο επίσημους αγώνες στα πόδια της, οπότε εμείς από την πλευρά μας υστερούσαμε σε κάποια θέματα αντιδράσεων. Ο δεύτερος παράγοντας είναι να παίζεις απέναντι σε μία ομάδα που αμύνεται διαρκώς, σε κάποιες στιγμές του αγώνα υπήρχαν μέχρι και δυο γραμμές άμυνας στην περιοχή τους.

Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, όμως ο τρόπος που εξελίχθηκε το παιχνίδι και το τελικό αποτέλεσμα μεταφέρει τώρα την πίεση σε αυτούς.

Δεν έχουμε τόσους πολλούς νέους παίκτες, είναι ο Κένι, ο Μύθου, ο Ιβανούσετς. Είναι λογικό στην αρχή, στα πρώτα παιχνίδια να ξεκινάς τους παλιότερους παίκτες, τους παίκτες που είναι περισσότερο καιρό στην ομάδα. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία να μάθουμε στα καινούργια παιδιά, σιγά σιγά τα νέα παιδιά θα πάρουν χρόνο και θα ενταχθούν στο σύστημα της ομάδας».