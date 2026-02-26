Γιατί ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέφερε πως ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ, «ήρθε» με τα αποτελέσματά του στη League Phase του Europa League;

Το ταξίδι του ΠΑΟΚ στο Europa League έλαβε «τέλος». Oι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν πάρα πολύ, αλλά δεν μπόρεσαν να «πολεμήσουν» απέναντι στη Θέλτα και τους τραυματισμούς.

Οι Ισπανοί είχαν «μαξιλαράκι» ασφαλείας από την Ελλάδα, αλλά στη ρεβάνς μπόρεσαν με 1-0 (26/02) και να «διπλώσουν» τις νίκες τους και να συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV δεν είχε κανένα παράπονο από τους παίκτες του. Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε ότι είναι πολύ περήφανος, για την προσπάθειά τους, ενώ «ξεχώρισε» και το γεγονός, που τελικά έφερε τον αποκλεισμό.

Δεν «στάθηκε» ούτε σε κάποια στιγμή, ούτε στο ματς της Τούμπας με τη Θέλτα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ υπογράμμισε πως τελικά το «αντίο» τής ομάδας του «ήρθε», εξαιτίας κάποιων αποτελεσμάτων στη League Phase, που του «στέρησαν» να τερματίσει πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Είναι αλήθεια ήταν ένα δύσκολο πρόγραμμα στο Europa League. Είχαμε ένα από τα δυσκολότερα προγράμματα που θα μπορούσε να έχει μια ομάδα. Αντιμετωπίσαμε ομάδες από την Ισπανία, τη Γαλλία, δύο φορές τη Θέλτα. Αν πρέπει να κάνω ένα γενικό σχόλιο θα πω ότι πρώτον παίξαμε μερικά πολύ καλά παιχνίδια.

Δεύτερον αν δεν προκριθήκαμε σήμερα είναι γιατί χάσαμε βαθμούς σε παιχνίδια που θα έπρεπε να κερδίσουμε. Όπως με τη Μακάμπι, με την Μπράν, με τη Λουντογκόρετς, παιχνίδια που ήμασταν πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλο. Και θα είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε απευθείας.

Σε τέτοιου είδους παιχνίδια θα πρέπει να έχεις τύχη. Και όταν λέω τύχη εννοώ τη στιγμή που παίζεις αυτά τα παιχνίδια και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αντίπαλος. Δυστυχώς για εμάς αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που ανεβαίνει, που είναι σε καλή κατάσταση και εμείς γεμάτοι προβλήματα. Παίζαμε πρακτικά με μισό ρόστερ, και οι περισσότερες απουσίες ήταν στην επίθεση.

Αναφορικά με το σημερινό ματς, είμαι υπερήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλλαν οι παίκτες μου. Έδωσαν πολλά, έτρεξαν πολύ, πίεσαν πολύ. Με όλες τις συνθήκες έφυγαν με το κεφάλι ψηλά. Είναι μεγάλη η εμπειρία που αποκομίσαμε σε αυτή την πορεία. Ξέρουμε ότι κοιτάξαμε στα μάτια πολύ καλές ομάδες, τις πιέσαμε, προσπαθήσαμε. Νικήσαμε τη Λιλ, την Μπέτις, αν δεν ήταν έτσι ο διαιτητής θα είχαμε θετικό αποτέλεσμα και με τη Λιόν.

Θα πρέπει αυτές τις εμπειρίες να τις κάνουμε κίνητρο για το τελευταίο τρίμηνο της σεζόν και την πορεία μας στο πρωτάθλημα».