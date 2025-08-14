Ο Αρντά Τουράν έγινε έξω φρενών, μετά την κόκκινη της Σαχτάρ Ντόνετσκ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Πολωνία.



Ωστόσο, δεν κατάφερε να πετύχει το γκολ που θα τον οδηγούσε στην πρόκριση. Με το παιχνίδι να πλησιάζει στο τέλος του, oι Ουκρανοί είδαν τον Όλεγκ Οτσερέτκο, να αποβάλλεται στο 82ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Αυτή η απόφαση προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του Αρντά Τουράν. Οι διαμαρτυρίες του έφτασαν σε τέτοιο σημείο που οδήγησαν στην αποβολή του από το παιχνίδι. Ο Τούρκος τεχνικός κινήθηκε προς τον 4ο διαιτήτη, καθώς δεν ήταν σύμφωνος με την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή του.

Ωστόσο, η διαμαρτυρία του, του «στοίχισε» το δικαίωμα απ’ το να συνεχίσει να βλέπει την αναμέτρηση από τον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε παρακάτω το βίντεο με την αποβολή του Αρντά Τουράν: