Λίγες ώρες πριν από τη «μονομαχία» του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (07/08, 21:00), ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έφερε στο «φως» της δημοσιότητας ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον Κέβιν.

Όλα είναι έτοιμα για την πρώτη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (07/08, 21:00). Οι «πράσινοι», μετά τον αποκλεισμό απ’ τη Ρέιντζερς, έχουν μπροστά τους μία νέα ευρωπαϊκή πρόκληση.

Αυτή τη φορά το «ταξίδι» ξεκινάει από το ΟΑΚΑ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Απέναντί του μία ομάδα, η οποία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, μιας και απέκλεισε με ευκολία την Μπεσίκτας. Ωστόσο, στην Αθήνα -όπως όλα δείχνουν- θα έχει με μία σημαντική απουσία.

Ο ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ Ντόντεσκ που ξεχώρισε ήταν ο Κέβιν. Ο νεαρός εξτρέμ έκανε φανταστικά πράγματα, καθώς σκόραρε 3/6 γκολ στο «ζευγάρωμα» με τους Τούρκους.

Χάρη στα όσα έχει κάνει έχει αναγκάσει αρκετές ομάδες να «γλυκοκοιτάζουν» την περίπτωσή του. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σε δημοσίευσή του στο «Χ».

Συγκεκριμένα, ο έγκριτος δημοσιογράφος κάνει λόγο για πρόταση της Φούλαμ, που θα «άγγιζε», μέχρι και τα 40.000.000 ευρώ μαζί με τα μπόνους!

Ωστόσο, οι Ουκρανοί την απέρριψαν αμέσως, καθώς πιστεύουν πως μπορούν να «κερδίσουν» πολλά περισσότερα χρήματα.

Μην ξεχνάμε, πως μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που έχει καταπλήξει τους πάντες με τις εμφανίσεις του. Ο 22χρονος εξτρέμ αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη από την Παλμέιρας, έναντι 12.000.000 ευρώ.

Έκτοτε, μετράει 55 εμφανίσεις για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, έχει συνεισφέρει με 16 γκολ και 10 ασίστ και όλα δείχνουν πως έχει «εκτοξεύσει» την τιμή του.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο:

«ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: Η Σαχτάρ Ντόνετσκ απέρριψε πρόταση της Φούλαμ για 30 εκατομμύρια ευρώ συν τις προσαυξήσεις για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ Κέβιν. Το συνολικό πακέτο που περιελάμβανε προσαυξήσεις ύψους σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ έχει απορριφθεί τις τελευταίες ώρες. Η Σαχτάρ θέλει περισσότερα και γνωρίζει επίσης το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, της Νάπολι και άλλων».