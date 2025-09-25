Ένα ημίχρονο γεμάτο ένταση, πάθος και πολλά γκολ! Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3-1 στην έδρα της Γιούνγκ Μπόις, με τον Ανάς Ζαρουρί να είναι ο «πρωταγωνιστής»!

Και τι δεν είχε το πρώτο ημίχρονο του Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός; Οι «πράσινοι» ήταν -σχεδόν- αψεγάδιαστοι, για τα πρώτα 20’ λεπτά και προηγήθηκαν μέχρι και με 3-0!

Στο 9ο λεπτό ο Τετέ γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Κάρολ Σφιντέρσκι, με ένα όμορφο «τσίμπημα» της μπάλας έκανε το 0-1! Τότε, ήταν που «έπιασε» δουλειά ο Ανάς Ζαρουρί.

Ο Μαροκινός έκανε απίθανα πράγματα! Στο 13’ με ένα δυνατό συρτό τελείωμα έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του! Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Στο 19ο λεπτό, ο Τάσος Μπακασέτας έκανε ένα δυνατό σουτ και ο Μάρβιν Κέλερ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει.

Ο Ανάς Ζαρουρί εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απομάκρυνση του τερματοφύλακα της Γιούνγκ Μπόις και στην «επαναφορά» έκανε το 0-3!

Αυτή ήταν η μόλις 3η φορά στην καριέρα του 24χρονου ποδοσφαιριστή, που πετυχαίνει «ντοπιέτα» σε ένα ματς, σύμφωνα με το Transfermarkt. Πρώτη φορά τα κατάφερε στο Carabao Cup το 2022, ενώ για να βρούμε την τελευταία του φορά θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» στο FA Cup και το 2023. Αξίζει να σημειωθεί, πως και τις δύο φορές φόραγε τη φανέλα της Μπένρλι.

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, οι Ελβετοί βρήκαν «απάντηση». Στο 25ο λεπτό ο Σάιντι Τζάνκο μείωσε στο σκορ και έδωσε «φτερά» στην ομάδα του.

Μάλιστα, οι γηπεδούχοι πήραν τον «έλεγχο» του παιχνιδιού στα εναπομείναντα λεπτά για το ημίχρονο. Πίεσαν πάρα πολύ και δεν ήταν λίγες οι φορές, που το «τριφύλλι» τη… γλύτωσε!

Δείτε ΕΔΩ τις δύο φορές, που έχει κάνει «ντοπιέτα» ο Ανάς Ζαρουρί.