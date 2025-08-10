Ο Φώτης Ιωαννίδης «έβγαλε» μέρος του προγράμματος και ο Παναθηναϊκός ελπίζει πως θα τον έχει στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ (14/08) στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και ελπίζει, πως ο Φώτης Ιωαννίδης θα δώσει το «παρών».

Ο Έλληνας επιθετικός και αρχηγός των «πρασίνων», προπονήθηκε την Κυριακή (10/08) και «έβγαλε» μέρος του προγράμματος αυτής.

Από την άλλη πλευρά, ο Τάσος Μπακασέτας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με πρωινή προπόνηση στο Γ. Καλαφάτης συνεχίστηκε την Κυριακή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας».