Καθολικό χειροκρότημα αξίζουν οι φίλοι της Σαμσούνσπουρ που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Για να λέμε τα σύκα σύκα και στη σκάρφη σκάρφη. Μία κίνηση που αξίζει πολλά συγχαρητήρια, εξάγοντας αθλητικό πολιτισμό από τους φίλους της Σαμσουνσπόρ έλαβε χώρα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Παρά την απογοήτευση και την πικρία του για την ανατροπή του σκορ από τους «πράσινους» που τους δίνει ένα (μικρό) πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στην Τουρκία, οι φίλοι της αντίπαλης ομάδας που ταξίδεψαν στην Ελλάδα άφησαν την κερκίδα… λαμπίκο.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα και πριν αποχωρήσουν, οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ έκαναν το πιο υγιές ντου. Μάζεψαν τα σκουπίδια τους πριν φύγουν από το Μαρούσι. Θ αέπρεπε να θεωρείται αυτονόητο; Ναι! Άξιο αναφοράς; Επίσης! Κι αυτό διότι πολλές φορές ενέργειες σαν αυτές «θάβονται», εξυπηρετώντας διάφορα συμφέροντα. Ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης, χρώματος, κοινωνικής τάξης και ούτω κάθ’ εξής.

Ο Παναθηναϊκός αξίζει το χειροκρότημα για το σθένος που έδειξε κατά τη διάρκεια του αγώνα και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, πηγαίνοντας τελικά με το αβαντάζ στη γειτονική χώρα και οι φιλοξενούμενοι για την αξιέπαινη κίνηση που έκαναν.