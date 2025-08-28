Η Σαμσουνσπόρ ψάχνει το γκολ, αλλά ο Παναθηναϊκός έφτασε μια… ανάσα από αυτό, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις!

Αν και η Σαμσουνσπόρ μπήκε με περισσότερη διάθεση και έψαξε το γκολ, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά του Ντραγκόφσκι, ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που είχε τις δύο σοβαρότερες ευκαιρίες, στο πρώτο ημίχρονο.

Αρχικά, στο 23′, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Κυριακόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ με τη μία, αλλά είδε την μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ.

Έπειτα, στο 42′, ο Μπακασέτας πέρασε μία εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ιωαννίδη, ο Έλληνας φορ πλάσαρε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει εστία.