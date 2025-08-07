Ο ΠΑΟΚ είχε απάντηση σε κάποιες φάσεις που δημιούργησε η Βόλφσμπεργκερ στο πρώτο ημίχρονο.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις στην πίεση που άσκησε η Βόλφσμπεργκερ στο πρώτο ημίχρονο, για το πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League, στην Τούμπα.

Αρχικά, στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Παβλένκα κράτησε το «0», έχοντας απάντηση στο πλασέ του Μπάλο με το δεξί, απομακρύνοντας με το στήθος.

Έπειτα από πέντε λεπτά, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και πάλι την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Αβντιάι επιχείρησε το σουτ με το δεξί, αλλά ο Κεντζιόρα έβαλε την κόντρα και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ χρειάστηκε και δεύτερη φορά στο πρώτο 45λεπτο, ξανά απέναντι στον Μπάλο. Ο παίκτης της Βόλφσμπεργκερ βρέθηκε ξανά σε θέση τετ-α-τετ, με τον έμπειρο γκολκίπερ να λέει εκ νέου «όχι», όντας ένας πραγματικός… βράχος.