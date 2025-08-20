Οι Γάλλοι φέρνουν άλλη ομάδα στην pole position για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες και όχι τον Παναθηναϊκό.

Το όνομα του Ρενάτο Σάντσες – ο οποίος υγιής τρώει σίδερα στη μεσαία γραμμή – ξεπρόβαλε τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» μάλιστα μετά από υπόδειξη και επιθυμία του Βίτορ Περέιρα, υπό τις οδηγίες του οποίου ο Ποερτογάλος εκτοξεύτηκε και έκανε μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του στη Μπενφίκα, φέρονταν σε πολύ προχωρημένες επαφές με την Παρί Σεν Ζερμέν και την πλευρά του παίκτη για τον δανεισμό του.

Παρόλα αυτά, ένα δημοσίευμα της Equipe το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8), ήρθε για να βάλει… φρένο στις ορέξεις των φίλων του «τριφυλλιού». Κι αυτό διοτί παρουσίασε άλλη ομάδα σε θέση ισχύος για την υπογραφή του.

Σύμφωνα με τους Γάλλους, ο Ρενάτο Σάντσες «αναμένεται να συνεχίσει στην Τραμπζονσπόρ ως δανεικός», ξεπερνώντας τις τελευταίες ώρες τον Παναθηναϊκό στο photo finish.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του έγκριτου γαλλικού μέσου, ο Πορτογάλος διεθνής χαφ είχε στα χέρια του προτάσεις από Παναθηναϊκό και τους Τούρκους, αποφασίζοντας τελικά να συνεχίσει στην Τραπεζούντα παρότι αρχικά έμοιαζε κοντά στο «τριφύλλι».

Και οι δύο προτάσεις που έφτασαν στα γραφεία της γαλλικής ομάδας, αφορούσαν το δανεισμό του παίκτη.

Renato Sanches tout proche d'un prêt à Trabzonspor



Le milieu portugais, de retour de prêt au PSG cet été et également convoité par le Panathinaïkos, devrait rejoindre la Turquie et Trabzonspor en prêt.



➡️ https://t.co/h1jMYzRkuS pic.twitter.com/wzyJZMtOkH — L'Équipe (@lequipe) August 20, 2025

«Επιστρέφοντας στην Παρί Σεν Ζερμέν μετά από δανεισμό για 21 αγώνες στην Μπενφίκα την περασμένη σεζόν, ο Ρενάτο Σάντσες αναμένεται να αποχωρήσει. Ο 28χρονος Πορτογάλος, που έχει συμβόλαιο έως το 2027, είχε δύο προτάσεις στο τραπέζι: μία από τον Παναθηναϊκό και μία από την Τράμπζονσπορ. Και οι δύο σύλλογοι κατέθεσαν πρόταση δανεισμού στην Παρί Σεν Ζερμέν. Τις τελευταίες ώρες, όλα δείχνουν προς τη μετακίνηση του μέσου στην Τουρκία.»

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων και σύμφωνα με τα λεγόμενα έγκυρου Τούρκου δημσιογράφου, ο εκπρόσωπος του 28χρονου, πήρε το αεροπλάνο για την γειτονική χώρα, ούτως ώστε να συζητήσει με τους ανθρώπους της Τραμπζονσπόρ.