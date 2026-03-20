Και από το… πουθενά είχαμε ακόμα μία κλήση στην Εθνική Ελλάδας. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης ήταν ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που αποφάσισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλέσει στη «γαλανόλευκη».
Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ διανύει -ίσως- την πιο «ώριμη» σεζόν της καριέρας του.
Είναι ένα από τα «κρυφά χαρτιά» στη φαρέτρα του Ραζβάν Λουτσέσκου και περιμένει τη στιγμή. Εδώ και έξι χρόνια περιμένει κάτι πολύ συγκεκριμένο και μένει να φανεί αν θα το πετύχει απέναντι στην Παραγουάη ή την Ουγγαρία.
Η επιβράβευση & η στιγμή που περιμένει
Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει κάνει ένα μεγάλο step-up και είναι ένας από τους βασικούς «πυλώνες» στην άμυνα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Με τους αριθμούς του να το «επιβεβαιώνουν» και με το παραπάνω. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει παίξει συνολικά σε 35 ματς, ενώ μετράει 2.930 λεπτά συμμετοχής!
Αριθμοί πάρα πολύ μεγάλοι, αν σκεφτούμε πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει τέσσερα στόπερ στο δυναμικό του.
Ωστόσο, τι είναι αυτό που τον «ξεχωρίζει»; Το πόσο σταθερός είναι! Ο Γιάννης Μιχαηλίδης αν δούμε το Sofascore η συνολική του βαθμολογία κατά μέσο όρο είναι στο 7.35!
Ένα από τα καλύτερα της Stoiximan Super League, αφού είναι πίσω μόνο από τον Λούκας Τσάβες που έχει 7.41! Παρ’ όλα αυτά, κάτι «λείπει» από τον Έλληνα αμυντικό που σίγουρα θα αναζητά πολύ καιρό.
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μπορεί να έχει φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής, αλλά αυτό έγινε πολλά χρόνια πίσω.
Συγκεκριμένα, για να βρούμε την τελευταία του εμφάνιση, έστω και σε φιλική αναμέτρηση θα πρέπει να πάμε στο μακρινό 2020. Από τότε, ακόμα και αν έχει κληθεί σε αποστολές δεν έχει παίξει με το εθνόσημο στο στήθος.
Επομένως, έστω και μερικά δευτερόλεπτα ίσως να είναι και μία «επιβράβευση», για όσα κάνει τη φετινή σεζόν το «κρυφό χαρτί» του ΠΑΟΚ!