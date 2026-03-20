H EΠΟ μαζί με την Adidas παρουσίασαν στο κοινό την νέα εκτός έδρας φανέλα της εθνικής μας ομάδας εν όψει των δύο φιλικών αγώνων του Μαρτίου.

Τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας της εθνικής Ελλάδας με την Adidas, την πασίγνωστη εταιρεία ένδυσης, η οποία από εδώ και στο εξής θα «ντύνει» τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της γαλανόλευκης.

Στο promo βίντεο που είχε κάνει τότε η Adidas θυμήθηκε ένδοξες εποχές της Εθνικής Ελλάδας με εκείνη ως χορηγό, με κορωνίδα την σπουδαία κι ανεπανάληπτη κατάκτηση του Euro 2004! Κάτι παραπάνω από έναν μήνα μετά τα αποκαλυπτήρια της πρώτης εμφάνισης της εθνικής μας ομάδας, η γνωστή εταιρεία ένδυσης προχώρησε και στην παρουσίαση της εκτός έδρας φανέλας.

Η νέα φανέλα «κλέβει» τις εντυπώσεις, με το μπλε χρώμα να κυριαρχεί, ενώ οι λευκές ρίγες που την… ντύνουν δίνουν ένα άλλο κύρος. Στο εσωτερικό της υπάρχει η αναγραφή «Χίλια Εννιακόσια Είκοσι Έξι», όπου αναφέρεται στο έτος ίδρυσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

«Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής είναι εδώ. κάτι παραπάνω από φανέλα. κάτι δικό μας», ανέφερε η δημοσίευση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ έγινε γνωστό πως θα είναι διαθέσιμη προς πώληση από την Παρασκευή (20/03) στις 11:00.

Θυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη στις 27 Μαρτίου (21:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ μερικές ημέρες αργότερα στις 31 (20:00) θα φιλοξενηθεί από την Ουγγαρία στην «Πούσκας Αρίνα», όπου λογικά θα δούμε και την νέα εμφάνιση να πραγματοποιεί το… ντεμπούτο της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Εμπνευσμένη από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του ’80, η νέα φανέλα ξεχωρίζει για τη βαθιά μπλε απόχρωσή της, ενώ οι γραφικές κάθετες ρίγες παραπέμπουν διακριτικά σε χαρακτηριστικά της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Ο σχεδιασμός της νέας εκτός έδρας εμφάνισης της Εθνικής από την adidas γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, αποτυπώνοντας τη διαχρονικότητα της ελληνικής ταυτότητας μέσα από μια σύγχρονη ποδοσφαιρική αισθητική. Στο πίσω μέρος του λαιμού αναγράφεται η χρονολογία «1926», τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η νέα εμφάνιση ενσωματώνει την τεχνολογία CLIMACOOL+ της adidas, με υφάσματα που διαθέτουν 3D σχεδιασμένη μηχανική ελαστικότητα και έχουν αναπτυχθεί βάσει χαρτογράφησης του σώματος. Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, διατηρώντας τους αθλητές στεγνούς και άνετους ακόμη και σε συνθήκες υψηλής έντασης.

Το adidas Trefoil επιστρέφει στις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις της adidas για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, αποτελώντας το σήμα αυθεντικότητας του brand και ενισχύοντας τη σύνδεση με την ποδοσφαιρική κουλτούρα των 90s.

Για την παρουσίαση της νέας εμφάνισης πραγματοποιήθηκε ειδική φωτογράφιση με τη συμμετοχή των διεθνών ποδοσφαιριστών Βαγγέλη Παυλίδη, Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη.

Η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου είναι διαθέσιμη από σήμερα στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 στην Αθήνα και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.»