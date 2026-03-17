Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει μία μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσει ποδοσφαιριστές. Η Εθνική «έχασε» τον μεγάλο στόχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τώρα πλέον κάνει μία νέα αρχή.
Επόμενη «αποστολή» το νέο Nations League, αλλά φυσικά η πρόκριση στο EURO 2028 παραμένει ένα «στοίχημα».
Η «διακοπή» για τις εθνικές ομάδες μπορεί να μην αφορά άμεσα τη «γαλανόλευκη». Όμως, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα είναι μία καλή ευκαιρία, να δούμε τι «σχεδιάζει» ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Στα φιλικά με Παραγουάη και Ουγγαρία ο Ομοσπονδιακός τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δει δύο νέα «πρόσωπα». Ο ένας εξ αυτών ο Αντώνης Τσιφτσής που «εξαργύρωσε» την πολύ καλή του σεζόν με τον ΠΑΟΚ.
Γιατί ο Τσιφτσής «ξεχωρίζει» στη Stoiximan Super League
Στην αρχή της σεζόν όλοι θα περίμεναν πως δεν θα έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Παρ’ όλα αυτά, οι συνεχόμενοι τραυματισμοί του Γίρι Παβλένκα τού έχουν δώσει την ευκαιρία να ξεχωρίσει.
Όσες φορές έχει κληθεί από τον Ραζβάν Λουτσέσκου να παίξει, τα έχει καταφέρει με αρκετές καλές εμφανίσεις.
Μάλιστα, στη Stoiximan Super League έχει και μία ιδιαίτερα πρωτιά. Ποια είναι αυτή; Ο Αντώνης Τσιφτσής έχει παίξει σε συνολικά 12 αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.
Σε αυτά τα ματς έχει δεχτεί συνολικά τέσσερα γκολ, ενώ έχει κρατήσει το… μηδέν επτά φορές.
Με άλλα λόγια, ο Έλληνας τερματοφύλακας μαζεύει 0.33 φορές την μπάλα από τα δίχτυα του ανά ματς. Τις λιγότερες κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα, αφού ακολουθούν οι Κωνσταντής Τζολάκης, Θωμάς Στρακόσια και Γίρι Παβλένκα.
Με τον πρώτο να είναι στο 0.4 και τους άλλους δύο στο 0.7. Προφανώς και το έργο τους είναι πιο δύσκολο, αφού έχουν παίξει παραπάνω ματς.
Ωστόσο, η κορυφή παραμένει στον Αντώνη Τσιφτσή που σε λίγο καιρό θα φορέσει και το εθνόσημο στο στήθος.