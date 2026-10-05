Μπορεί τίποτα να μην έχει τελειώσει στο Nations League, αλλά η Εθνική πέτυχε ήδη έναν στόχο της και τώρα περιμένει!

Η Ελλάδα έχει κάνει ήδη τη… μισή δουλειά και είναι έτοιμη να «κλειδώσει» τα προημιτελικά του Nations League.

Οι πολύ καλές εμφανίσεις της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την έχουν φέρει σε θέση ισχύος στον όμιλό της.

Αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία στους οκτώ βαθμούς.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που η Εθνική μπήκε σε κλήρωση από τους… ισχυρούς; Ο μεγάλος στόχος για την Εθνική ομάδα επετεύχθη, δύο στροφές μάλιστα πριν την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων της League A στο Nations League.

Πιο κάτω θα βρούμε τη Γερμανία που έχει πέντε, όμως υπάρχει και ένας σημαντικός «αστερίσκος».

Με μία νίκη και μία ισοπαλία η Ελλάδα «κλείδωσε» ότι θα είναι πάνω από το κλαμπ του Γιούργκεν Κλοπ -σχεδόν- σε όλες τις ισοβαθμίες!

Κι όμως, αφού υπάρχει ένα πολύ «τρελό» σενάριο που μπορεί να φέρει τους Γερμανούς πάνω από την Εθνική.

Ποιο είναι αυτό; Αρχικά, θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος συνδυασμός αποτελεσμάτων. H Γερμανία θέλει απεγνωσμένα το 2/2, για να φτάσει τους 11 βαθμούς στον όμιλο.

Αν η Ολλανδία κερδίσει την Ελλάδα στο μεταξύ τους παιχνίδι, τότε και εκείνη θα έχει 11 βαθμούς. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τη «γαλανόλευκη», αρκεί να κερδίσει τη Σερβία!

Επομένως, θα έχουμε μία τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή με 11 βαθμούς. Το πρώτο κριτήριο είναι οι βαθμοί στα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων.

Όμως, θα έχουμε και πάλι «ισοπαλία». Κάθε ομάδα θα έχει πέντε βαθμούς στα μεταξύ τους! Ποιο είναι το επόμενο κριτήριο;

Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς. Επομένως, αν η Γερμανία έχει καλύτερο +/- από την Εθνική μπορεί να την «προσπεράσει» σε ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.