Η πιθανή αρχική ενδεκάδα της Εθνικής, στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απέναντι στη Λευκορωσία.

Η Εθνική ξεκινάει την πορεία της προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 το βράδυ της Παρασκευής (05/09, 21:45) και απέναντι στη Λευκορωσία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει κατασταλάξει στο μεγαλύτερο μέρος, για το τι αρχική ενδεκάδα θα παρατάξει.

Προφανώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο τέλος της βραδιάς, οι τρεις βαθμοί να έχουν «μπει» στο σακούλι της Εθνικής. Ειδικά σε αυτό το ματς, καθώς από την ημέρα της κλήρωσης, τον τίτλο του «αουτσάιντερ» στον όμιλο τον «κουβαλούν» οι Λευκορώσοι.

Πώς «τελείωσαν» οι τρεις μήνες ανησυχίας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε αποκαλύψει τη μεγαλύτερη ανησυχία του για την Εθνική, εν όψει προκριματικών. Πώς πέρασαν αυτοί οι τρεις μήνες;

Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, λοιπόν, ξεκινά το «ταξίδι» προς το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, για να είμαστε η μία από τις 12 εθνικές ομάδες που θα πάρουν το απευθείας εισιτήριο για εκεί ή αλλιώς, να το διεκδικήσουμε ως 2οι μέσω των μπαράζ.

Σε αυτήν την πρεμιέρα, ο Κωνσταντής Τζολάκης θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, με τους Μαυροπάνο και Κουλιεράκη να είναι μπροστά του. Η θέση του δεξιού μπακ «παίζεται» μεταξύ Ρότα και Βαγιαννίδη, με τον δεύτερο να έχει το προβάδισμα, ενώ αριστερά θα είναι ο Τσιμίκας.

Το δίδυμο στα χαφ θα απαρτίζεται από τους Ζαφείρη και Κουρμπέλη, ενώ η τριάδα πίσω από τον Παυλίδη, σίγουρα από τους Καρέτσα και Τζόλη, ενώ ο Μπακασέτας μοιάζει να έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Κωνσταντέλια.