Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε αποκαλύψει τη μεγαλύτερη ανησυχία του για την Εθνική, εν όψει προκριματικών. Πώς πέρασαν αυτοί οι τρεις μήνες;

Η Εθνική ξανά εν δράσει, αυτήν τη φορά, όμως, το διακύβευμα είναι το μεγαλύτερο επί εποχής Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Καταλαβαίνουμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και έχουμε και εμείς μεγάλες προσδοκίες για εμάς», είχε αναφέρει ο ίδιος πριν το φιλικό με τη Βουλγαρία στο Παγκρήτιο τον περασμένο Ιούνιο, συμπληρώνοντας μετά την ολοκλήρωσή του: «Προσωπικά μου αρέσει, γιατί πιέζεις τον εαυτό σου και είναι ο μόνος τρόπος για να πάρεις κάτι. Εμείς δημιουργήσαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες και πρέπει να φανούμε αντάξιοι αυτών».

Από το βράδυ της Παρασκευής (05/09, 21:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στη Λευκορωσία, πρώτος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να δει να μπαίνουν οι βάσεις για την παρουσία της Εθνικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και μία μεγάλη διοργάνωση μετά από 12 χρόνια.

«Φεύγουν» τα εισιτήρια για το Ελλάδα-Λευκορωσία! Πάνω από 10.000 εισιτήρια «έφυγαν» μέσα σε λίγες ώρες, για το Ελλάδα-Λευκορωσία (05/09, 21:45), την πρεμιέρα της Εθνικής στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το εκρηκτικό ξεκίνημα της «γαλανόλευκης», με την άνοδο στη League A του Nations League, σίγουρα τον ικανοποίησε, ενώ όπως είχε αναφέρει «το DNA της ομάδας με κρατάει πιο ήσυχο, γιατί ξέρω ότι τα παιδιά είναι ταπεινά. Γιατί ξέρουν τι έχουν μπροστά τους».

Υπάρχει και κάτι, όμως, που είχε χαρακτηριστεί ως «πονοκέφαλος» από τον ίδιο, και το καλοκαίρι ως «περίοδος ανησυχίας». Τρεις μήνες μετά, όμως, ευτυχώς όλα είναι υπό έλεγχο.

«Το πιο μεγάλο πρόβλημα ότι ερχόμενοι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουμε απόλυτα έτοιμους παίκτες. Το καλοκαίρι είναι μία μεγάλη περίοδος για εμάς. Είναι ένα ερωτηματικό. Ποιοι θα παίζουν και πόσο θα παίζουν. Μετά τη Βουλγαρία ξεκινάει μία περίοδο ανησυχίας ως προς τον βαθμό ετοιμότητας».

Τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά τα δύο φιλικά στην Κρήτη ασφαλώς και αφορούσαν παράγοντες που «ξεφεύγουν» από τον έλεγχό του: τραυματισμοί, χρόνος συμμετοχής.

Τρεις μήνες μετά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς και τους περισσότερους από αυτούς, όχι μόνο υγιείς και «καθαρούς» από τραυματισμούς, αλλά και με αγωνιστικό ρυθμό, πάντα λαμβάνοντας υπόψιν την εποχή στην οποία βρισκόμαστε, δηλαδή στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης, βέβαια, είναι η μοναδική εξαίρεση, καθώς στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε στο ματς της Άουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου, λίγο πριν «πάρει» το αεροπλάνο για να ενσωματωθεί στην Εθνική Ομάδα. Έτσι, ο Γιώργος Κυριακόπουλος πήρε την θέση του.

Ας δούμε, λοιπόν, τι έχει κάνει κάθε ένας από τους 25 διεθνείς που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τα ματς με τη Λευκορωσία (05/09) και τη Δανία (08/09).

Οδυσσέας Βλαχοδήμος

Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Σεβίλλη στις 12 Αυγούστου. Στο τελευταίο ματς, απέναντι στη Χιρόνα, ήταν στον πάγκο και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του.

Χρήστος Μανδάς

Στα δύο πρώτα ματς της Λάτσιο στη Serie A, ήταν στον πάγκο.

Κωνσταντίνος Τζολάκης

Βασικός και στα δύο επίσημα ματς που έδωσε ο Ολυμπιακός, στη φετινή σεζόν.

Κωνσταντίνος Μαυροπάνος

Έμεινε στον πάγκο, στα πρώτα δύο ματς της Γουέστ Χαμ στην Premier League, αλλά έπαιξε βασικός στο τελευταίο της. «Πήρε» ολόκληρο 90λεπτο και στο Carabao Cup, απέναντι στη Γουλβς.

Παντελής Χατζηδιάκος

Έχει παίξει ήδη σε 12 ματς. Επτά στο πρωτάθλημα Δανίας, αφού ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου, όπου σκόραρε κι ένα γκολ, και πέντε στην πορεία της Κοπεγχάγης από τα προκριματικά, στη League Phase του Champions League.

Παναγιώτης Ρέτσος

Βασικός και στα δύο επίσημα ματς που έδωσε ο Ολυμπιακός, στη φετινή σεζόν. Μάλιστα, σκόραρε στο τελευταίο.

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης

Βασικός και στα τρία επίσημα ματς της Βόλφσμπουργκ φέτος, σε Bundesliga και Κύπελλο Γερμανίας.

Λάζαρος Ρότα

«Παρών» και στα οκτώ ματς της ΑΕΚ φέτος. Έχει «χάσει» μόλις επτά λεπτά, όταν έγινε αλλαγή στο 83′, στην πρεμιέρα της «Ένωσης» στη Stoiximan Super League, απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Γιώργος Βαγιαννίδης

Έπαιξε στο πρώτο ματς του Παναθηναϊκού με τη Ρέιντζερς και μετά ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Έχει «πάρει» 98′ σε τρία ματς στην Πορτογαλία, μοιράζοντας και μία ασίστ.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Βασικός και στα έξι ματς που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά προκριματικά, μετρώντας κι ένα γκολ. Στο πρώτο ματς για τη Stoiximan Super League, απέναντι στον Λεβαδειακό, έμεινε στον πάγκο.

Κώστας Τσιμίκας

Μόλις ολοκλήρωσε τον δανεισμό του στη Ρόμα, όπου θα έχει ρόλο βασικού στα πλάνα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Μανώλης Σιώπης

«Πήρε» 90′ συνολικά, στα ματς που έδωσε ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά του Champions και του Europa League.

Χρήστος Ζαφείρης

Μόλις σε ένα ματς της Σλάβια Πράγας έμεινε στον πάγκο. Έχει παίξει σε έξι παιχνίδια, σκοράροντας δύο φορές και μοιράζοντας μία ασίστ. Ήδη είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, έχει δοθεί δανεικός στους Τσέχους, και από τον Ιανουάριο θα γίνει και μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Πέτρος Μάνταλος

Απουσίασε μόνο στη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, λόγω αποβολής στο πρώτο ματς. Βασικός στα 6/7 ματς, έπαιξε σε όλα όμως, συνεισφέροντας με τρεις ασίστ και ένα γκολ.

Δημήτρης Κουρμπέλης

Η σεζόν μόλις ξεκίνησε στη Σαουδική Αραβία. Βασικός για 83′ στην πρεμιέρα της Αλ-Καλίτζ.

Γιώργος Μασούρας

Στην ίδια ομάδα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη και ο Γιώργος Μασούρας. Βασικός στην πρεμιέρα, για όλο το 90λεπτο.

Δημήτρης Πέλκας

«Παρών» στα τρία από τα έξι επίσημα ματς του ΠΑΟΚ φέτος. Σε 92′ συνολικά, έχει σκοράρει ένα γκολ και έχει μοιράσει μία ασίστ.

Χρήστος Τζόλης

Βασικότατος για την Κλαμπ Μπριζ και στα 10 παιχνίδια της φέτος. «Έχασε» μόλις 42′ στη ρεβάνς με τη Ρέιντζερς. Αντικαταστάθηκε 4′ αφότου σκόραρε και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 6-0. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, με τέσσερα γκολ και έξι ασίστ, ήδη.

Χρήστος Μουζακίτης

Αγωνίστηκε για 28′ στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Stoiximan Super League.

Γιάννης Κωνσταντέλιας

Βασικός στα πέντε από τα έξι επίσημα ματς του ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν. Έχει ένα γκολ, δύο ασίστ, ενώ έλειψε από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, λόγω ενός χτυπήματος στη μέση.

Κωνσταντίνος Καρέτσας

Έπαιξε 11′ στο πρώτο ματς της Γκενκ φέτος και έκτοτε, είναι βασικότατος, έχοντας «χάσει» μόνο το παιχνίδι με τον Σαρλερουά. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο Βέλγιο, «μοίρασε» και ασίστ.

Τάσος Μπακασέτας

Βασικός σε όλα τα επίσημα ματς που έδωσε ο Παναθηναϊκός, εξαιρώντας εκείνα με τη Σαχτάρ, λόγω ενός τραβήγματος. Κατέγραψε μία ασίστ σε αυτά τα πέντε ματς.

Φώτης Ιωαννίδης

«Παρών» στα έξι ματς που έδωσε ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά της Ευρώπης, με μοναδική εξαίρεση -λόγω θλάσης- το πρώτο απέναντι στη Σαχτάρ. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, είναι εν αναμονή για ντεμπούτο στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Βαγγέλης Παυλίδης

Βασικός στα επτά από τα οκτώ ματς της Μπενφίκα στη φετινή σεζόν. Μόνο στο τελευταίο απέναντι στην Αλβέρκα «πέρασε» στο ματς ως αλλαγή στο 65′. Δύο γκολ ο απολογισμός του.

Τάσος Δουβίκας

Τρία γκολ σε τρία ματς με την Κόμο, βασικός και στα όλα παιχνίδια της φέτος ο Τάσος Δουβίκας.