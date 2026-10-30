Η Εθνική Ελλάδας Κ15 πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή πορεία στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026, τερματίζοντας στην τρίτη θέση μεταξύ 189 ομάδων! Έκανε δικό της τον μικρό τελικό με 6άρα κόντρα στην Παραγουάη!

Η Εθνική Ελλάδας Κ15 έφτασε σε μία πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς τερμάτισε στην τρίτη θέση στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026, που διεξήχθη στο Μπακού, ανάμεσα σε 189 ομοσπονδίες που συμμετείχαν αρχικά στη διοργάνωση!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε στον μικρό τελικό με 6-2 της Παραγουάης και έτσι, ανέβηκε στο τρίτο «σκαλί» του βάθρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ελληνική ομάδα απαρτιζόταν εξ ολοκλήρου από ποδοσφαιριστές του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΠΟ «Αναγέννηση».

Οι ποδοσφαιριστές του Στέλιου Μπίκα πραγματοποίησαν ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και προσφέροντας πλούσιο θέαμα. Η Παραγουάη προηγήθηκε στο 5ο λεπτό, όμως η αντίδραση της Εθνικής ήταν άμεση. Στο 9’, ο Πριόβολος γύρισε την μπάλα στον Κορμανό, ο οποίος με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Τρία λεπτά αργότερα, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Κορμανός έβγαλε την κάθετη πάσα και ο Πριόβολος με πλασέ έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα, κάνοντας το 2-1.

Στο 27’, ο Δημητρακόπουλος δημιούργησε και ο Κορμανός, με πλασέ από πλάγια θέση, έκανε το 3-1. Ο Κακαλής στο 31’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1, ενώ στο 36’ ήρθε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της αναμέτρησης. Η μπάλα ξεκίνησε από τον τερματοφύλακα της Εθνικής, κυκλοφόρησε με τρεις διαδοχικές πάσες και έφτασε στον Πριόβολο, ο οποίος γύρισε μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Δημητρακόπουλο και εκείνος με εξαιρετικό «σκάψιμο» πέτυχε το 5-1.

Η Παραγουάη μείωσε στο 39’ με σουτ έξω από την περιοχή, όμως η τελευταία λέξη ανήκε στην Ελλάδα. Στο 40’, ο Παπαγεωργόπουλος έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Σολωμίδης με πλασέ στην γωνία διαμόρφωσε το τελικό 6-2, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Η Εθνική Ελλάδας Κ15 ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με εννέα νίκες και μία ήττα, κατακτώντας την τρίτη θέση ανάμεσα στις 189 ομοσπονδίες που συμμετείχαν στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026. Από τις πέντε νίκες στην πρώτη φάση και την πρώτη θέση στον όμιλό της, μέχρι τις προκρίσεις επί της Αυστραλίας, της Ουρουγουάης και της Γουινέας, η ελληνική ομάδα έφτασε μέχρι την τετράδα και ολοκλήρωσε την παρουσία της στο βάθρο.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί μια σπουδαία επιβράβευση για τους νεαρούς διεθνείς, τον προπονητή Στέλιο Μπίκα και όλους όσοι εργάζονται για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΠΟ «Αναγέννηση». Μια ομάδα που αποτελείται αποκλειστικά από ποδοσφαιριστές του προγράμματος και απέδειξε στο Μπακού ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διαθέτει ταλέντο, προοπτική και ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Η αποστολή της Εθνικής Κ15:

Τερματοφύλακες: Δημήτριος Παπαζυγούρας (Αστέρας AKTOR), Ιωάννης Χρυσουλάκης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Νικόλαος Βιδάλης (Ολυμπιακός), Ευγένιος Δημόπουλος (Ολυμπιακός), Νικόλαος Βαμβακούσης (Παναθηναϊκός), Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος (ΠΑΟΚ).

Μέσοι: Αθανάσιος Φλέγγας (Ολυμπιακός), Άγγελος Μούτας (Ολυμπιακός), Χρήστος Κακαλής (ΠΑΟΚ), Αθανάσιος Δημητρακόπουλος (Παναθηναϊκός), Φώτιος Σολωμίδης (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Άγγελος Κορμανός (ΑΕΚ), Κωνσταντίνος-Δημήτριος Βουρλούμης (Παναθηναϊκός), Γρηγόριος Πριόβολος (ΠΑΟΚ).

Σημειώνεται ότι το FIFA U-15 World Cup & Festival αποτελεί μια νέα διεθνή διοργάνωση αναπτυξιακού χαρακτήρα, στην οποία φέτος συμμετείχαν 189 Ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, δίνοντας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να αποκτήσουν διεθνείς αγωνιστικές εμπειρίες. Οι αγώνες διεξήχθησαν με το σύστημα 8Χ8, σε δύο ημίχρονα των 20 λεπτών έκαστο, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικιακής κατηγορίας Κ-15, όπως και στο πρόγραμμα «Αναγέννηση».