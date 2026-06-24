Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έριξε μία «βόμβα», καθώς ανακοίνωσε πως δεν θα είναι στις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής.

Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια θα παραταχθεί η Εθνική, στις επόμενες υποχρεώσεις της.

Αυτή η είδηση έγινε γνωστή από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος ενημέρωσε τους πάντες με μία δημοσίευσή του στο Instagram.

Mία απόφαση-σοκ, καθώς μιλάμε για έναν πολύ νεαρό παίκτη, που διανύει το 23χρονο της ηλικίας του.

Υπενθυμίζουμε πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει παίξει συνολικά 18 αναμετρήσεις με την Εθνική, ενώ έχει και τέσσερα γκολ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια:

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μία προσωπική απόφασή μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.

Γιάννης Κωνσταντέλιας».

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία την ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια: