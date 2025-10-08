Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος πάει «φορτσάτος» στην Εθνική, καθώς πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση και «άγγιξε» στατιστικό… Φαν Ντάικ απέναντι στην Άρσεναλ (04/10, 2-0)!

Όλα είναι έτοιμα. Η Εθνική έχει ταξιδέψει στη Σκωτία (09/10, 21:45) για να «κυνηγήσει» μία μεγάλη νίκη, που θα της δώσει ψυχολογία και βαθμολογικό αβαντάζ για τη συνέχεια.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, από την ημέρα που έχει αναλάβει τα «ηνία» της «γαλανόλευκης» δείχνει να έχει «κλειδώσει» τη μία θέση της άμυνάς του.

Just landed 🛬 in Glasgow pic.twitter.com/NW8ZXpijzj — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) October 7, 2025

Άλλωστε, αυτό είναι εύκολα αντιληπτό, καθώς ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος δεν έχει χάσει λεπτό από επίσημο αγώνα της Ελλάδας στην «εποχή» του Σέρβου τεχνικού!

Κι όλο αυτά, την ώρα που προέρχεται από μία πολύ καλή εμφάνιση στην Premier League.

Τελευταία προπόνηση στην Αθήνα 🔚



Ετοιμάζουμε βαλίτσες 🧳 για Γλασκώβη #endoftraining pic.twitter.com/ZYnyxa9eXS — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) October 7, 2025

«Άγγιξε» στατιστικό… Φαν Ντάικ απέναντι στη Άρσεναλ

Η Γουέστ Χαμ έχει ξεκινήσει πολύ «στραβά» τη σεζόν, καθώς έχει μόλις τέσσερις βαθμούς σε επτά αγωνιστικές στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Στην 7η «στροφή» δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση της Άρσεναλ (05/10, 2-0) και υποχρεώθηκε σε ακόμα μία ήττα.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, για να κρατήσει το… μηδέν στην άμυνα της ομάδας του. Μάλιστα, αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς μόνο και μόνο από τους αριθμούς του.

Συγκεκριμένα, είχε 6.8 βαθμολογία στο Sofascore, καθώς «μπλόκαρε» δύο σουτ, είχε δύο κλεψίματα και 92% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του (24/26).

Ωστόσο, αυτό που τον έκανε να «ξεχωρίσει» ήταν οι απομακρύνσεις της μπάλας, μιας και μέτρησε 16! Ένας αριθμός πολύ μεγάλος, αφού αυτή η επίδοση είναι η δεύτερη καλύτερη στην Premier League για τη φετινή σεζόν!

Μάλιστα, έχει και «συγκάτοικο», καθώς ο Νταν Μπάλαρντ της Σάντερλαντ, έφτασε κι αυτός τον αριθμό του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Πρώτος και στην κορυφή είναι ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο οποίος στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος είχε 17!

Κι όμως, μπορεί η Γουέστ Χαμ να ηττήθηκε, αλλά ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος μπόρεσε να φτάσει πολύ κοντά, σε μία ιδιαίτερα απαιτητική λίστα.

Γεγονός, που το όνομα της κορυφής το… αποδεικνύει!