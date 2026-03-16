Σωτήρης Κοντούρης και Αντώνης Τσιφτσής κεφαλαιοποίησαν τις πολύ καλές εμφανίσεις και την ανοδική τους πορεία, με μία κλήση στην Εθνική ανδρών.

Η Εθνική ομάδα ξαναμαζεύεται και το προσκλητήριο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, περιλάμβανε δύο «φρέσκα» πρόσωπα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της «γαλανόλευκης» επιβράβευσε ουσιαστικά τους Αντώνη Τσιφτσή και Σωτήρη Κοντούρη για την διαρκώς ανεβασμένη μετοχή τους με μία κλήση ενόψει των δύο φιλικών αναμετρήσεων με την Παραγουάη και την Ουγγαρία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για την παρθενική συμμετοχή του στην πρώτη κατηγορία του Nations League τον προσεχή Σεπτέμβρη, έπειτα από δύο απανωτές ανόδους.

Με τον τρόπο αυτό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιβεβαίωσε την ανοιχτή προς όλους πόρτα της Εθνικής ομάδας αν και ποτέ ένα προσκλητήριο δεν δύναται να αφήσει ικανοποιημένους τους πάντες και όλες τις πλευρές.

Μία κλήση που ήρθε να προστεθεί ως… κερασάκι στην τούρτα επιτυχιών ενός «τρελού» τριμήνου για τον Σωτήρη Κοντούρη. Γέννημα θρέμα του Παναιτωλικού, παιδί του Αγρινίου που μετακόμισε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Σε έναν Παναθηναϊκό που ψάχνει να τονώσει ακόμα περισσότερο το ελληνικό στοιχείο με ό,τι καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο κυκοφορεί, υπογράφοντας πέρα από τον Κοντούρη τους Τετέη και Παντελίδη φυσικά.

Ο «οδηγός» του Παναιτωλικού, που έφερε τη μεταγραφή του Κοντούρη στον Παναθηναϊκό Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» τον Σωτήρη Κοντούρη, με τον Παναιτωλικό να «χαμογελάει» και να βλέπει το project του να αποδίδει (ξανά) καρπούς!

Και σαν να μην έφτανε η μεταγραφή και οι οκτώ συμμετοχές με τους πράσινους στις εγχώριες διοργανώσεις, όλες σαν βασικός ακόμα και σε ντέρμπι όμως αυτά με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο και το μεγάλο ‘διπλό’ στο Γ. Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού, ο 21χρονος μέσος είδε το όνομά του και στο προσκλητήριο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίπλα από εκείνα των Κουρμπέλη, Ζαφείρη, Μουζακίτη και Τριάντη στη μεσαία γραμμή.

Ένα παιδί που είχε «οδηγό» τον Λιάβα, δούλεψε σκληρά και ανέβηκε τα σκαλιά αργά και σταθερά. Ένα προς ένα μέχρι τις πιο κεντρικές σκηνές, αναζητώντας πλέον την καθιέρωση.

Δεν αποκλείται μάλιστα πέρα από τις προπονήσεις, το νέο πρόσωπο της γαλανόλευκης μαζί με τον Τσιφτσή του ΠΑΟΚ, να σημειώσει στα δύο επερχόμενα ματς με Παραγουάη και Ουγγαρία το ντεμπούτο του, παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός.

Κάτι που αν συμβεί στην Puskas Arena της Βουδαπέστης και το 2ο χρονικά ματς την 31η του Μάρτη, τότε θα βάλει την Εθνική Ουγγαρίας για μια και καλή στο μυαλό του. Κι αυτό διότι αυτή ήταν η αντίπαλος κόντρα στην οποία πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχής και σε επίπεδο U21. Ένα φιλικό παιχνίδι υπό τον Γιάννη Ταουσιάνη προπονητή, όπου η Εθνική ομάδα ήρθε ισόπαλη με την αντίστοιχη της Ουγγαρίας τον Νοέμβρη του 2024 και ο Κοντούρης ήταν ένας από τους παίκτες που πέρασαν αλλαγή στο ματς.

Πριν ακόμα βέβαια γίνει διεθνής με την Εθνική Ελπίδων (κάτω των 21), είχε φορέσει το εθνόσημο για λογαριασμό της U19 οκτώ συνολικά φορές.