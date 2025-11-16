Ο Ανδρέας Τεττέη έστειλε το πρώτο του μήνυμα, μετά το ντεμπούτο του στην Εθνική Ελλάδας. Μία εμφάνιση, που αφιέρωσε με συγκινητικό τρόπο στη μητέρα του!

Ο Ανδρέας Τεττέη φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και σίγουρα, θα είναι ένα βράδυ που δύσκολα θα ξεχάσει.

Ο επιθετικός της Κηφισιάς έκανε ένα όνειρό του πραγματικότητα και μάλιστα, πρόλαβε να μοιράσει και μία ασίστ, στο ντεμπούτο του στα «γαλανόλευκα», απέναντι στη Σκωτία (15/11, 3-2)!

Αφού άφησε πίσω του τον Χάνλεϊ με μια όμορφη ντρίμπλα, βρήκε ανοιχτό χώρο μπροστά του και αξιοποίησε άμεσα την ευκαιρία, για να μοιράσει στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος έγραψε το 2-0 για την Εθνική.

Λίγες ώρες μετά το ονειρικό βράδυ του, ο Ανδρέας Τεττέη έστειλε το πρώτο του μήνυμα για την πρεμιέρα του με την Εθνική Ελλάδας, με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Οδηγός Τεττέη, αστραπιαία αντεπίθεση»: Η «L’Équipe» αποθέωσε την ενέργεια του νέου «αστεριού» της Εθνικής! Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Ελλάδας, μοίρασε ασίστ και γνώρισε την αποθέωση από τη γαλλική «L’Équipe», για την ενέργειά του στο δεύτερο γκολ!

Σε αυτό το μήνυμα, γίνεται αντιληπτό πως έκανε ένα όνειρο ζωής πραγματικότητα, ενώ ξεχωρίζει η συγκινητική του αφιέρωση, στη μητέρα του!

Αναλυτικά, το μήνυμα του Ανδρέα Τεττέη:

«Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε!».