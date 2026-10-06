Η Εθνική Ελπίδων θα είναι στα Play Offs των προκριματικών του EURO U21, ενώ έφτασε μία… ανάσα από την απευθείας πρόκριση.

Η Εθνική Ελπίδων πάλεψε, έδωσε τα πάντα, αλλά η απευθείας πρόκριση δεν ήρθε.

Απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία πήρε τη νίκη με 1-0 (06/10), χάρη στο γκολ του Ανέστη Μύθου, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Η πρώτη θέση πήγε στη Γερμανία, που εξ αρχής είχε το «πάνω χέρι» εξαιτίας των ισοβαθμιών.

Παρ’ όλα αυτά, η «γαλανόλευκη» ήθελε να «κλείσει» τη θέση της, μέσω το εισιτήριου του καλύτερου δεύτερου.

Ο αντίπαλός της ήταν η Πολωνία, που είχε στην «ειδική βαθμολογία» 21 βαθμούς και +13 στον συντελεστή της στα γκολ.

Η Εθνική Ελπίδων, μετά τη νίκη στης στην τελευταία αγωνιστική έφτασε και εκείνη τους 21 βαθμούς, αλλά και το +13 στον συντελεστή της!

Ωστόσο, στη συνέχεια ακολουθούσε ως κριτήριο ισοβαθμίας ήταν τα γκολ υπέρ. Η «γαλανόλευκη» είχε συνολικά 19, ενώ η Πολωνία 20, χωρίς να μετρούν τα γκολ με τους τελευταίους των ομίλων.

Γι’ αυτό και η πρόκριση έφυγε μέσα από τα «χέρια» του Γιάννη Ταουσιάνη που «κυνηγούσε» ένα γκολ.

Όμως, θα έχει και μία δεύτερη ευκαιρία στη διαδικασία των Play Offs. Όλοι οι δεύτεροι των ομίλων -εκτός της Πολωνίας- θα μπουν στην κληρωτίδα με τα ματς που θα γίνουν στις 9 και 17 Νοεμβρίου.

Οι τέσσερις νικητές από τα ζευγάρια που θα προκύψουν θα είναι στα γήπεδα της Αλβανίας και Σερβίας, για την τελική φάση.